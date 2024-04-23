Угорщина блокуватиме €2 млрд від ЄС для України — Finance.ua

Угорщина блокуватиме €2 млрд від ЄС для України Сьогодні 11:30 — Світ

Угорщина блокуватиме €2 млрд від ЄС для України

Угорщина блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро.

Про це у понеділок, 22 квітня, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає видання Index

За його словами, в Україні досі не припинилася «дискримінація угорських компаній». Сіярто наголосив, що поки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

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Міністр зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

«Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень», — наголосив Сіярто.

Він назвав «дискримінацію» угорських компаній неприйнятною та заявив про безпідставні процедури та сфабриковані причини.

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