С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии — исследование Сегодня 08:34 — Мир

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии — исследование, Фото: Апостоф

Беженцы из Украины, которые из-за полномасштабного вторжения находятся в Венгрии, испытывают сложности с доступом к медицинской помощи. Большое количество украинцев ездят на Родину, чтобы посетить врачей.

Об этом сообщает reliefweb.int.

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Опрос среди находящихся в Венгрии украинских беженцев провела Международная организация по миграции (МОМ). Украинцев спрашивали об их медицинских нуждах в этой стране.

С января по декабрь прошлого года в исследовании приняли участие 1398 человек в 5 регионах. 81% участников опроса были женщины (53% - 18−39 лет).

Четверть (24%) опрошенных прибыли в страну по крайней мере с одним ребенком в возрасте 5−17 лет, а 10% - с малышом до 4 лет. В то же время пятая часть семей беженцев проживает по крайней мере с одним человеком старше 60 лет.

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По данным исследования, 90% опрошенных имеют хронические или тяжелые болезни, 14% - проблемы со зрением. 9% - женщины, кормящие грудью, или беременные.

Приоритетные потребности беженцев:

медицинские услуги — 26%;

лекарства — 18%,

психологическая поддержка — 5%.

Что мешает получить медицинскую помощь

Три четверти (75%) опрошенных отметили, что главная проблема при получении медицинской помощи — языковой барьер. Это касается 76% женщин и 67% мужчин.

Также респонденты отметили следующие проблемы:

стоимость медицинских услуг — 39% опрошенных;

отсутствие документов — 28%;

большие очереди — 28%;

дискриминация — 17%;

недоступность услуг — 14%;

отсутствие транспорта в учреждения здравоохранения — 6%.

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Среди тех, кто указал расходы как препятствие для получения медицинской помощи, 57% - трудоспособные, но из них только у 37% была работа.

Исследование выявило, что подавляющее большинство (70%) респондентов в Венгрии платят за медицинские услуги и лекарства, и только треть (30%) не несут никаких расходов.

Сколько беженцев ездят в Украину к врачам

Из-за указанных проблем большое количество украинцев возвращается в Украину на короткий срок (до 30 дней), чтобы получить доступ к медицинским услугам.

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Согласно годовому отчету МОМ Венгрии, 62% опрошенных украинцев выражали намерение посетить Украину на короткий срок. Из них 26% - чтобы обратиться за медицинской помощью.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии за границу выехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами внутри страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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