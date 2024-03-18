С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии — исследование
Беженцы из Украины, которые из-за полномасштабного вторжения находятся в Венгрии, испытывают сложности с доступом к медицинской помощи. Большое количество украинцев ездят на Родину, чтобы посетить врачей.
Об этом сообщает reliefweb.int.
Опрос среди находящихся в Венгрии украинских беженцев провела Международная организация по миграции (МОМ). Украинцев спрашивали об их медицинских нуждах в этой стране.
С января по декабрь прошлого года в исследовании приняли участие 1398 человек в 5 регионах. 81% участников опроса были женщины (53% - 18−39 лет).
Четверть (24%) опрошенных прибыли в страну по крайней мере с одним ребенком в возрасте 5−17 лет, а 10% - с малышом до 4 лет. В то же время пятая часть семей беженцев проживает по крайней мере с одним человеком старше 60 лет.
По данным исследования, 90% опрошенных имеют хронические или тяжелые болезни, 14% - проблемы со зрением. 9% - женщины, кормящие грудью, или беременные.
Приоритетные потребности беженцев:
- медицинские услуги — 26%;
- лекарства — 18%,
- психологическая поддержка — 5%.
Что мешает получить медицинскую помощь
Три четверти (75%) опрошенных отметили, что главная проблема при получении медицинской помощи — языковой барьер. Это касается 76% женщин и 67% мужчин.
Также респонденты отметили следующие проблемы:
- стоимость медицинских услуг — 39% опрошенных;
- отсутствие документов — 28%;
- большие очереди — 28%;
- дискриминация — 17%;
- недоступность услуг — 14%;
- отсутствие транспорта в учреждения здравоохранения — 6%.
Среди тех, кто указал расходы как препятствие для получения медицинской помощи, 57% - трудоспособные, но из них только у 37% была работа.
Исследование выявило, что подавляющее большинство (70%) респондентов в Венгрии платят за медицинские услуги и лекарства, и только треть (30%) не несут никаких расходов.
Сколько беженцев ездят в Украину к врачам
Из-за указанных проблем большое количество украинцев возвращается в Украину на короткий срок (до 30 дней), чтобы получить доступ к медицинским услугам.
Согласно годовому отчету МОМ Венгрии, 62% опрошенных украинцев выражали намерение посетить Украину на короткий срок. Из них 26% - чтобы обратиться за медицинской помощью.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии за границу выехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами внутри страны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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