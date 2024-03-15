Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование — Finance.ua
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Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

Личные финансы
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Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование
Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование
Количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Планируют ли украинцы возвращаться:

  • 43% находящихся в Польше украинцев говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину;
  • 19% сказали, что планируют остаться в Польше;
  • 15% не приедут в ближайшие 5 лет;
  • 13% вернутся в течение полугода;
  • 10% - в течение года.
Инфографика: gremi-personal.com.ua
Инфографика: gremi-personal.com.ua
В апреле прошлого года в агентстве проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% намеревались переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.
«Наше исследование показывает, что количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше. Хорошая новость для Украины заключается в надежде на возвращение большого количества людей. Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину — это задача со звездочкой для украинского правительства, и больше всего работать надо с людьми, которые пока колеблются в своем решении», — говорит Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Как долго украинцы находятся в Польше:

  • 36% приехали в Польшу менее года назад;
  • 25% - находятся в Польше 2 года;
  • 15% от одного года до двух;
  • 10% сказали, что около 3-х лет;
  • по 7% пришлось на 4 и 5 лет.
Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположению, эта цифра демонстрирует количество беженцев, выехавших из Украины в начале полномасштабной войны. Остальные — это люди, которые приезжают в Польшу работать.
Инфографика: gremi-personal.com.ua
Инфографика: gremi-personal.com.ua

Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу:

  • 30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы;
  • 27% чувствуют опасность в Украине;
  • 24% отказались отвечать на вопросы;
  • 10% сказали, что их убедили друзья;
  • 9% - желают воссоединиться с семьей.
Украинские банкиры утверждают, что все больше украинских беженцев экономически интегрируются в ЕС, и все меньше украинцев сохраняют прочную связь с Родиной. Втрое увеличилась численность трудоустроенных за границей — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18% до 12%.

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По материалам:
Finance.ua
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