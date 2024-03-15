Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование Сегодня 09:01 — Личные финансы

Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

Количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Планируют ли украинцы возвращаться:

43% находящихся в Польше украинцев говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину;

19% сказали, что планируют остаться в Польше;

15% не приедут в ближайшие 5 лет;

13% вернутся в течение полугода;

10% - в течение года.

Инфографика: gremi-personal.com.ua

В апреле прошлого года в агентстве проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% намеревались переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.

«Наше исследование показывает, что количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше. Хорошая новость для Украины заключается в надежде на возвращение большого количества людей. Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину — это задача со звездочкой для украинского правительства, и больше всего работать надо с людьми, которые пока колеблются в своем решении», — говорит Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Как долго украинцы находятся в Польше:

36% приехали в Польшу менее года назад;

25% - находятся в Польше 2 года;

15% от одного года до двух;

10% сказали, что около 3-х лет;

по 7% пришлось на 4 и 5 лет.

Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположению, эта цифра демонстрирует количество беженцев, выехавших из Украины в начале полномасштабной войны. Остальные — это люди, которые приезжают в Польшу работать.

Инфографика: gremi-personal.com.ua

Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу:

30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы;

27% чувствуют опасность в Украине;

24% отказались отвечать на вопросы;

10% сказали, что их убедили друзья;

9% - желают воссоединиться с семьей.

Украинские банкиры утверждают , что все больше украинских беженцев экономически интегрируются в ЕС, и все меньше украинцев сохраняют прочную связь с Родиной. Втрое увеличилась численность трудоустроенных за границей — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18% до 12%.

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