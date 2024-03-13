Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев — Finance.ua

Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев Сегодня 20:01 — Личные финансы

Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев

Налоговые риски украинцев возрастут после получения европейскими странами доступа к «чувствительным» данным.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Украина сейчас движется к внедрению стандарта автоматического обмена информацией, который называется Common Reporting Standard. Якобы имплементация находится на завершающей стадии. Даже если не по всем клиентам будет передаваться эта информация, то это вовсе не означает, что через некоторое время вся информация не будет передаваться», — говорит заместитель председателя правления банка «Глобус» Анна Довгальская.

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Это повлияет на украинцев, постоянно проживающих в Европе. «Все понимают, что те, кто находился 183 дня на территории другой страны, уже может быть ее налоговым резидентом. Но есть трактовка, что субъект должен признать себя таким резидентом, что он свой центр жизненных интересов перенес в эту страну. Люди, получающие за рубежом социальную помощь, должны определиться, где они, и привести свои доходы и расходы в порядок. Потому что риск таков, что будут передавать информацию, и потом будут возникать вопросы», — отметила Анна Довгальская.

Пока украинцы обходят эти риски, не принимая переводы на иностранные карты. «Когда ты получаешь в стране пособие и тебя поймают на наличии другого дохода, ты лишишься этого пособия. Поэтому сейчас украинцы рассчитываются нашими картами, пока обмена такой информацией нет», — рассказывает Денис Воробьев.

Первой страной, которая начнет мониторить доходы украинцев, станет Польша. «Это действительно еще один вызов нашим людям, потому что из Польши есть информация, что это может быть по крупным состояниям. Это не будет касаться пересылаемых 20−30 тыс. грн. Поначалу это будут очень большие суммы», — объяснил директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

Фінансовий клуб По материалам:

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