Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев

Личные финансы
109
Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев
Европейские госорганы узнают об украинских доходах беженцев
Налоговые риски украинцев возрастут после получения европейскими странами доступа к «чувствительным» данным.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Украина сейчас движется к внедрению стандарта автоматического обмена информацией, который называется Common Reporting Standard. Якобы имплементация находится на завершающей стадии. Даже если не по всем клиентам будет передаваться эта информация, то это вовсе не означает, что через некоторое время вся информация не будет передаваться», — говорит заместитель председателя правления банка «Глобус» Анна Довгальская.

Читайте также: Банки особо заинтересовались оборотом денег своих клиентов

Это повлияет на украинцев, постоянно проживающих в Европе. «Все понимают, что те, кто находился 183 дня на территории другой страны, уже может быть ее налоговым резидентом. Но есть трактовка, что субъект должен признать себя таким резидентом, что он свой центр жизненных интересов перенес в эту страну. Люди, получающие за рубежом социальную помощь, должны определиться, где они, и привести свои доходы и расходы в порядок. Потому что риск таков, что будут передавать информацию, и потом будут возникать вопросы», — отметила Анна Довгальская.
Пока украинцы обходят эти риски, не принимая переводы на иностранные карты. «Когда ты получаешь в стране пособие и тебя поймают на наличии другого дохода, ты лишишься этого пособия. Поэтому сейчас украинцы рассчитываются нашими картами, пока обмена такой информацией нет», — рассказывает Денис Воробьев.

Читайте также: Банк заблокировал карту: почему можно неожиданно потерять доступ к своим деньгам

Первой страной, которая начнет мониторить доходы украинцев, станет Польша. «Это действительно еще один вызов нашим людям, потому что из Польши есть информация, что это может быть по крупным состояниям. Это не будет касаться пересылаемых 20−30 тыс. грн. Поначалу это будут очень большие суммы», — объяснил директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.