Ирландия сократила финансовую помощь для украинских беженцев — Finance.ua
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Ирландия сократила финансовую помощь для украинских беженцев

Мир
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Ирландия сократила финансовую помощь для украинских беженцев
Ирландия сократила финансовую помощь для украинских беженцев
Ирландия объявила о значительном уменьшении социальных выплат украинским беженцам, проживающим в государственных жилых помещениях.
Об этом сообщает thejournal.ie.
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С начала полномасштабного вторжения Ирландия обеспечивала беженцев из Украины бесплатным жильем.
Также украинские беженцы получали пособие в размере 220 евро для поиска работы.
Однако отныне новоприбывших беженцев будут размещать в государственном жилье только на 90 дней. Они будут получать 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка еженедельно.
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Правительству пришлось сократить пособие из-за нехватки жилья и большого количества людей. Таким образом, Ирландию пытаются сделать менее привлекательным направлением для украинцев.
Отмечено, что после объявления сокращения выплат поток людей резко снизился. Если в прошлом году прибывало более 700 беженцев в неделю, то в феврале 2024-го — 160 человек в неделю.
«Мы не можем вечно иметь ситуацию, когда люди, приехавшие в Ирландию из Украины, получают жилье от государства, а также полное социальное обеспечение», — заявил премьер-министр Лео Варадкар.
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По его словам, украинцам, которые самостоятельно находят жилье, не стоит волноваться из-за сокращения выплат. Прибывшие ранее беженцы и далее будут получать 220 евро на взрослого в неделю.

Где будут размещать новоприбывших украинцев на 90 дней

  • Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392);
  • Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);
  • центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).
В Департаменте интеграции отметили, что в этих заведениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами.
Поддержка этих центров будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.
Напомним, Департамент социальной защиты населения сообщал, что Ирландия предоставляет убежище более чем 110 тысячам беженцам из Украины.
С марта 2022 года страна израсходовала на социальные выплаты украинцам более 750 млн евро.
По материалам:
РБК-Україна
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