В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше — Finance.ua

В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше Сегодня 17:38 — Личные финансы

В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше

Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2- или 3-местных комнатах.

Об этом свидетельствует первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов « Работник из Украины — жилье в Польше », проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Еще 20% респондентов признались, что проживают в комнате самостоятельно, а каждый пятый (19%) делит комнату с четырьмя людьми. Только 4% иммигрантов, работающих в Польше, проживают в 6-местных комнатах.

«В 2015—2020 годах наиболее распространенными комнатами для работников были «6-местные», часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация стала меняться.

Для сравнения, в 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно «семейные» номера с мини-кухней, а в более дорогом варианте — отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в жилищах воспринимаются уже за пределами нормы", — комментирует результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

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Этот факт подтверждается и другими результатами исследования. 61% украинцев, работающих в Польше, готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах. Это связано с желанием обеспечить более высокий уровень комфорта и приватность в месте проживания.

Что больше всего влияет на оценку проживания

Решающее значение имеют качество проживания и соседи. Чистота — важный позитивный фактор для 96% респондентов. Также на общую оценку места жительства трудоустроенными украинцами влияют соседи по комнате (95%). Среди других факторов респонденты одинаково часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

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«Украинцы придают большое значение общим условиям жизни в стране пребывания — большинство респондентов (87%) хотели бы, чтобы они походили на условия дома, даже включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Приспособление дома к личным вкусам, включая декор и кухонное оборудование, может помочь создать среду, напоминающую окружение на родине», — рассказывает Мария Домбровская.

Справка Finance.ua:

Украинские беженцы в Польше могут получить бесплатное жилье в течение 120 дней. После этого становится актуальным поиск и аренда квартиры.



По данным польских порталов объявлений, цены на 1-комнатные квартиры в Варшаве стартуют от 1 тыс. злотых (около 9,5 тыс. гривен).



Кстати, некоторые польские города вошли в рейтинг локаций, в которых самое дорогое арендованное жилье в Европе. Исследование Property Index 2023 года провела компания Deloitte. По их данным, стоимость жилья в разных городах Польши составляет:

Гданьск — 12,6 евро за квадратный метр;

Краков — 12,2 евро за кв. м;



Лодзь — 11,3 евро за кв. м;



Познань — 10,5 евро за кв. м;



Катовице — 8,5 евро за кв. м.



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