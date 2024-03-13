В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше — Finance.ua

В комнатах по двое-трое: как живут трудоустроенные украинцы в Польше
Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2- или 3-местных комнатах.
Об этом свидетельствует первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов «Работник из Украины — жилье в Польше», проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
Еще 20% респондентов признались, что проживают в комнате самостоятельно, а каждый пятый (19%) делит комнату с четырьмя людьми. Только 4% иммигрантов, работающих в Польше, проживают в 6-местных комнатах.
«В 2015—2020 годах наиболее распространенными комнатами для работников были «6-местные», часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация стала меняться.
Для сравнения, в 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно «семейные» номера с мини-кухней, а в более дорогом варианте — отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в жилищах воспринимаются уже за пределами нормы", — комментирует результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.
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Этот факт подтверждается и другими результатами исследования. 61% украинцев, работающих в Польше, готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах. Это связано с желанием обеспечить более высокий уровень комфорта и приватность в месте проживания.
Что больше всего влияет на оценку проживания
Решающее значение имеют качество проживания и соседи. Чистота — важный позитивный фактор для 96% респондентов. Также на общую оценку места жительства трудоустроенными украинцами влияют соседи по комнате (95%). Среди других факторов респонденты одинаково часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).
«Украинцы придают большое значение общим условиям жизни в стране пребывания — большинство респондентов (87%) хотели бы, чтобы они походили на условия дома, даже включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Приспособление дома к личным вкусам, включая декор и кухонное оборудование, может помочь создать среду, напоминающую окружение на родине», — рассказывает Мария Домбровская.
Справка Finance.ua:
- Украинские беженцы в Польше могут получить бесплатное жилье в течение 120 дней. После этого становится актуальным поиск и аренда квартиры.
- По данным польских порталов объявлений, цены на 1-комнатные квартиры в Варшаве стартуют от 1 тыс. злотых (около 9,5 тыс. гривен).
- Кстати, некоторые польские города вошли в рейтинг локаций, в которых самое дорогое арендованное жилье в Европе. Исследование Property Index 2023 года провела компания Deloitte. По их данным, стоимость жилья в разных городах Польши составляет:
- Гданьск — 12,6 евро за квадратный метр;
- Краков — 12,2 евро за кв. м;
- Лодзь — 11,3 евро за кв. м;
- Познань — 10,5 евро за кв. м;
- Катовице — 8,5 евро за кв. м.
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