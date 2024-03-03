Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше

Кредит&Депозит
37
Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше
Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше, freepik.com
В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых.
Об этом сообщает yavp.pl.
Читайте также
По подсчетам, в 2023 году более 3 тыс. иностранцев получили средства на приобретение первого жилья по правительственной программе «Безопасный кредит 2%» в Польше. Среди них больше всего украинцев — 2215. Также 492 кредита по таким условиям предоставили белорусам, 46 — гражданам Индии.
Общая стоимость кредитов под 2%, предоставленных иностранцам и семьям, в которых один из заемщиков — иностранец, составила почти 1,3 млрд злотых (300 млн евро).
Читайте также
В начале января Банк народного хозяйства объявил о прекращении банками приема заявок в рамках программы «Безопасный кредит 2%». Причина — исчерпание выделенных на нее средств.
В польском правительстве планируется подготовка новой программы выдачи льготных кредитов в первом полугодии 2024 года.

Сколько кредитов взяли украинцы

По данным Бюро кредитной информации, с января по октябрь 2023 года польские банки выдали украинским клиентам 2,621 млрд злотых кредитов.
Читайте также
В 2022 году кредитование составило 2,429 млрд злотых. Общий долговый баланс украинцев конец октября 2023 года составил 7,942 млрд злотых (1,828 млрд евро). Подавляющее большинство кредитов, которые брали украинцы, — на жилье.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

Как взять ипотечный кредит в Польше 🔍

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.