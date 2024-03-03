Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше — Finance.ua

Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше Сегодня 14:05 — Кредит&Депозит

Сколько украинцев получили кредиты на покупку жилья в Польше, freepik.com

В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых.

Об этом сообщает yavp.pl.

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По подсчетам, в 2023 году более 3 тыс. иностранцев получили средства на приобретение первого жилья по правительственной программе «Безопасный кредит 2%» в Польше. Среди них больше всего украинцев — 2215. Также 492 кредита по таким условиям предоставили белорусам, 46 — гражданам Индии.

Общая стоимость кредитов под 2%, предоставленных иностранцам и семьям, в которых один из заемщиков — иностранец, составила почти 1,3 млрд злотых (300 млн евро).

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В начале января Банк народного хозяйства объявил о прекращении банками приема заявок в рамках программы «Безопасный кредит 2%». Причина — исчерпание выделенных на нее средств.

В польском правительстве планируется подготовка новой программы выдачи льготных кредитов в первом полугодии 2024 года.

Сколько кредитов взяли украинцы

По данным Бюро кредитной информации, с января по октябрь 2023 года польские банки выдали украинским клиентам 2,621 млрд злотых кредитов.

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В 2022 году кредитование составило 2,429 млрд злотых. Общий долговый баланс украинцев конец октября 2023 года составил 7,942 млрд злотых (1,828 млрд евро). Подавляющее большинство кредитов, которые брали украинцы, — на жилье.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

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