Польша подумает над запретом импорта продовольствия из россии — Finance.ua

Польша подумает над запретом импорта продовольствия из россии Сегодня 17:31

Польша «тщательно» проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама сделает ответные шаги.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Латвия решила ввести эмбарго на импорт продукции из россии. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой», — заявил Туск на пресс-конференции в Варшаве после встречи с латвийской коллегой.

Туск планирует обсудить этот вопрос сегодня на встрече с протестующими фермерами, поскольку проблема избыточного предложения и неравной конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с экспортом из россии и беларуси, заявил он.

Премьер Польши сказал, что Европейскому Союзу необходимо «серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и продуктов питания с Востока».

Туск и премьер-министр Латвии Эвика Силиня договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия.

Решение Латвии и позиция Польши

Напомним, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории россии и требует от Европейского Союза такого же шага, поскольку вся российская сельскохозяйственная продукция может быть заменена товарами из Украины.

В то же время правительство Польши запретило импорт зерна из Украины еще в апреле 2023 года.

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