Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет — Finance.ua

Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет
Польша намерена «защитить свой рынок» от таких украинских продуктов как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло.
Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
«Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины, наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас, потому что фермеры из Польши и других стран ЕС не смогут выдержать конкуренцию», — заявило Министерство сельского хозяйства Польши.
Секерский подчеркнул, что польское правительство хочет ввести существенные ограничения на поступление чувствительных товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный контроль на границе.
Он отметил, что польские фермеры сейчас справедливо выражают свою оппозицию ситуации, в которой оказалось сельское хозяйство Польши. Среди основных причин протеста польский министр назвал необоснованные требования «зеленого» курса Европейской Комиссии, чрезмерное поступление агропродовольственной продукции из Украины на польский рынок и падение рентабельности сельскохозяйственного производства.
«Наша общая цель — сильное польское и европейское сельское хозяйство, способное обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и решений, не учитывающих специфику сельскохозяйственного производства», — сказал он.
Секерский убежден, что Европейская Комиссия должна понять протестующих фермеров и осознать, что любые изменения должны быть справедливыми.
Напомним, 22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.
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