Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет

Казна и Политика
98
Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет
Польша расширила список украинских продуктов, на которые хочет ввести запрет
Польша намерена «защитить свой рынок» от таких украинских продуктов как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло.
Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
Читайте также
«Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины, наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас, потому что фермеры из Польши и других стран ЕС не смогут выдержать конкуренцию», — заявило Министерство сельского хозяйства Польши.
Секерский подчеркнул, что польское правительство хочет ввести существенные ограничения на поступление чувствительных товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный контроль на границе.
Читайте также
Он отметил, что польские фермеры сейчас справедливо выражают свою оппозицию ситуации, в которой оказалось сельское хозяйство Польши. Среди основных причин протеста польский министр назвал необоснованные требования «зеленого» курса Европейской Комиссии, чрезмерное поступление агропродовольственной продукции из Украины на польский рынок и падение рентабельности сельскохозяйственного производства.
«Наша общая цель — сильное польское и европейское сельское хозяйство, способное обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и решений, не учитывающих специфику сельскохозяйственного производства», — сказал он.
Читайте также
Секерский убежден, что Европейская Комиссия должна понять протестующих фермеров и осознать, что любые изменения должны быть справедливыми.
Напомним, 22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.