Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу — польские СМИ Сегодня 13:16 — Аграрный рынок

Главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле?

Как пишет Business Insider.com.pl , ответ на этот вопрос не очевиден.

Дело в том, что в первые месяцы путинской агрессии против Украины ее порты на Черном море были заблокированы. Таким образом, Польша стала естественным транспортным каналом, позволяющим Украине экспортировать зерно за границу.

Проблема в том, что на рубеже 2022 и 2023 годов значительная часть этого зерна осталась в Польше. На это обратила внимание Высшая контрольная палата в отчете, опубликованном в ноябре 2023 года.

Данные были следующими, пишет Business Insider.com.pl:

«Если в 2021 году импорт пшеницы из Украины в Польшу составлял 3,1 тыс. тонн, то в 2022 году он составил уже около 523 тыс. тонн, то есть рост почти на 17 тыс. процентов. Также рост импорта кукурузы из Украины в Польшу с 6,2 тыс. тонн в 2021 году до 1854 тыс. тонн в 2022 году, то есть рост почти на 30 тыс. процентов. Импорт рапса из Украины в 2021 году был на уровне 86 тыс. тонн, а в 2022 году — 662 тыс. тонн, то есть рост на 670%», — написала тогда палата.

Впрочем, импорт значительно замедлился весной 2023 года. Это произошло из-за введения запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции (в частности, пшеницы и кукурузы) в Польшу, фактически остановив поступление зерна из-за восточной границы.

Как отмечает в интервью Business Insider Polska доктор Якуб Олипра, аналитик сельскохозяйственных рынков Credit Agricole, такая проблема действительно была в сезоне 2022/2023. Однако из-за административных решений польского правительства это удалось предотвратить. Сегодня данные больше не свидетельствуют об увеличении импорта зерна из Украины. Это можно увидеть на диаграмме ниже.

На вопрос, заполнен ли сегодня польский рынок украинским зерном, эксперт Credit Agricole отвечает коротко: «Данные об этом никоим образом не свидетельствуют».

Снижает ли цены в Польше приток украинского зерна?

В вышеупомянутом отчете ВКП аудиторы обратили внимание на значительное падение закупочных цен на зерно в Польше. Еще до агрессии россии против Украины тонна рапса стоила 3−4 тыс. злотых. В мае 2022 года цена даже подскочила до 4,5 тыс. злотых за тонну. Сегодня это всего 1,7 тысячи злотых.

«По данным Министерства финансов, в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2023 года средняя цена за тонну импортированной из Украины пшеницы составила 1090,74 злотых, кукурузы — 1096,16 злотых, рапса — 2685,13 злотых. Средние цены на импортные зерновые и рапс из Украины в 2022—2023 годах были ниже средних цен на эту продукцию на внутреннем аграрном рынке», — написала ВКП в ноябре.

В прошлом году мы увидели, что цены на зерно на закупочных рынках существенно упали, хотя причиной был не столько наплыв украинского зерна, сколько общая ситуация на мировом рынке, — диагностирует доктор Якуб Олипра. — Однако нельзя отрицать, что рост присутствия сельскохозяйственной продукции из Украины на рынке ЕС приведет к ослаблению позиций польских экспортеров. Мы конкурируем с Украиной в одном ценовом сегменте".

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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