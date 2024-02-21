Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу — польские СМИ — Finance.ua
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Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу — польские СМИ

Аграрный рынок
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Главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле?
Как пишет Business Insider.com.pl, ответ на этот вопрос не очевиден.
Дело в том, что в первые месяцы путинской агрессии против Украины ее порты на Черном море были заблокированы. Таким образом, Польша стала естественным транспортным каналом, позволяющим Украине экспортировать зерно за границу.
Проблема в том, что на рубеже 2022 и 2023 годов значительная часть этого зерна осталась в Польше. На это обратила внимание Высшая контрольная палата в отчете, опубликованном в ноябре 2023 года.
Данные были следующими, пишет Business Insider.com.pl:
«Если в 2021 году импорт пшеницы из Украины в Польшу составлял 3,1 тыс. тонн, то в 2022 году он составил уже около 523 тыс. тонн, то есть рост почти на 17 тыс. процентов. Также рост импорта кукурузы из Украины в Польшу с 6,2 тыс. тонн в 2021 году до 1854 тыс. тонн в 2022 году, то есть рост почти на 30 тыс. процентов. Импорт рапса из Украины в 2021 году был на уровне 86 тыс. тонн, а в 2022 году — 662 тыс. тонн, то есть рост на 670%», — написала тогда палата.
Впрочем, импорт значительно замедлился весной 2023 года. Это произошло из-за введения запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции (в частности, пшеницы и кукурузы) в Польшу, фактически остановив поступление зерна из-за восточной границы.
Как отмечает в интервью Business Insider Polska доктор Якуб Олипра, аналитик сельскохозяйственных рынков Credit Agricole, такая проблема действительно была в сезоне 2022/2023. Однако из-за административных решений польского правительства это удалось предотвратить. Сегодня данные больше не свидетельствуют об увеличении импорта зерна из Украины. Это можно увидеть на диаграмме ниже.
Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу — польские СМИ
На вопрос, заполнен ли сегодня польский рынок украинским зерном, эксперт Credit Agricole отвечает коротко: «Данные об этом никоим образом не свидетельствуют».
Снижает ли цены в Польше приток украинского зерна?
В вышеупомянутом отчете ВКП аудиторы обратили внимание на значительное падение закупочных цен на зерно в Польше. Еще до агрессии россии против Украины тонна рапса стоила 3−4 тыс. злотых. В мае 2022 года цена даже подскочила до 4,5 тыс. злотых за тонну. Сегодня это всего 1,7 тысячи злотых.
«По данным Министерства финансов, в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2023 года средняя цена за тонну импортированной из Украины пшеницы составила 1090,74 злотых, кукурузы — 1096,16 злотых, рапса — 2685,13 злотых. Средние цены на импортные зерновые и рапс из Украины в 2022—2023 годах были ниже средних цен на эту продукцию на внутреннем аграрном рынке», — написала ВКП в ноябре.
В прошлом году мы увидели, что цены на зерно на закупочных рынках существенно упали, хотя причиной был не столько наплыв украинского зерна, сколько общая ситуация на мировом рынке, — диагностирует доктор Якуб Олипра. — Однако нельзя отрицать, что рост присутствия сельскохозяйственной продукции из Украины на рынке ЕС приведет к ослаблению позиций польских экспортеров. Мы конкурируем с Украиной в одном ценовом сегменте".

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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