Из-за блокады польской границы может подорожать автогаз — Finance.ua

Из-за блокады польской границы может подорожать автогаз Сегодня 19:14 — Личные финансы

Из-за блокады польской границы может подорожать автогаз

Из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа подорожание этого топлива может составить до 3 грн/л. В то же время дефицит автогаза не ожидается.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн в комментарии Укринформу.

«По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза», — пояснил он.

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Куюн отметил, что поставщикам автогаза по техническим причинам переориентироваться на железную дорогу тяжело, и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

«Этот круг будет стоить нам примерно до 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом», — прогнозирует эксперт.

На рынок бензина и дизельного топлива эксперт пока не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде.

«Что касается железной дороги, пока признаков блокировки перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку», — отметил Куюн.

В то же время участники рынка следят за развитием событий, ведь в случае если польские протестующие начнут блокировать железнодорожные перевозки, последствия для Украины будут ощутимыми.

Напомним, с 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Украинские пограничники 20 февраля получили от представителей Пограничной службы Польши информацию о планах протестующих о более жестком ограничении движения транспортных средств.

В первую блокаду границы с Польшей в ноябре 2023 года цены на автогаз в Украине выросли на 30% из-за образования дефицита этого вида топлива на рынке.

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Укрінформ По материалам:

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