НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году — Finance.ua
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НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году

Личные финансы
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НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году
НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году
Цены на топливо в Украине в 2023 году выросли всего на 2,7% из-за того, что падение мировых цен на нефть компенсировало повышение налогов. Но в этом году цены будут расти быстрее.
Об этом сообщает «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (январь 2024 года).
«Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения горючего, действовавшего до вторжения», — говорится в отчете.
НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году
Однако, по прогнозу НБУ, ожидаемое повышение цен на нефть весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание горючего в этом году — до 13,2%.
НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году
«Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость горючего стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть», — говорится в отчете.
Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, влияющим на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% - до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен на бензин и дизель.

Справка Finance.ua

С 1 июля 2023 г. в Украине повысили налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10−12 гривен, на дизельное топливо — на 8−10 гривен. В то же время эффект оказался менее значительным.
По материалам:
РБК-Україна
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