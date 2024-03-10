Как трудоустроенные украинцы ищут жилье в Польше — опрос
Почти половина трудоустроенных украинцев в Польше (49%) нашли жилье с помощью работодателя или агентства по трудоустройству. Треть из них нашли жилье самостоятельно
Об этом говорится в исследовании жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов «Работник из Украины — жилье в Польше», проведенном Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
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По данным исследования, 84% довольны, что работодатель обеспечил их жильем. В то же время каждый третий респондент (30%) нашел жилье самостоятельно.
Следует отметить, что каждый пятый (21%) респондент признает, что имел жилье до того, как нашел нынешнюю работу. Это свидетельствует о росте уверенности украинских работников в Польше и большей самостоятельности в принятии решений, а также увеличении доли граждан Украины, свободно чувствующих себя на польском рынке недвижимости.
Почему предприниматели в Польше помогают с жильем работникам
Местные предприниматели участвуют в поиске жилья, или же помогают размещать своих работников из-за растущего многолетнего дефицита рабочей силы в Польше.
«Польские работодатели понимают, что достойные условия имеют решающее значение для поддержания конкурентоспособности. В течение нескольких лет это было главным конкурентным преимуществом польского рынка труда по сравнению с Западной Европой. Это подтверждает первое в Польше исследование жилищной ситуации работающих иммигрантов. Этот факт свидетельствует о значительной роли предпринимателей в процессе интеграции иностранцев в Польше», — комментирует результаты исследования глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.
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Важен в этом контексте и тот факт, что 44% респондентов сначала нашли жилье, а затем искали работу. Это также подчеркивает значительное влияние вопроса размещения на выбор места работы для украинцев в Польше.
Граждане Украины предпочитают выбирать жилье близко к месту работы:
- Только 22% респондентов указывают, что время в пути на место работы превышает 15 минут;
- 38% добираются до места работы не более чем за 15 минут;
- 40% респондентов могут добраться до места работы пешком за то же время.
Три четверти украинских мигрантов, работающих в Польше (75%), утверждают, что рабочее жилье является приемлемым решением только на начальном этапе работы в Польше. Следовательно, украинские мигранты часто воспринимают рабочее жилье как временное, а не долгосрочное решение.
Это отражает эволюцию потребностей и ожиданий мигрантов. В начале жилье для работников может быть привлекательным вариантом, например из-за его доступности, цены или близости к рабочему месту. Однако со временем они хотят больше жизненного пространства и приватности, что влияет на их выбор", — утверждает председатель правления RentLito Мария Домбровская.
Опрос «Работник из Украины — жилье в Польше» проводился с 13 ноября по 21 декабря 2023 года EWL Group, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Всего в исследовании приняли участие 312 граждан Украины, работающих в Польше.
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