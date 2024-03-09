В Ирландии строят модульное жилье для украинских беженцев: сколько средств инвестировали — Finance.ua

В Ирландии строят модульное жилье для украинских беженцев: сколько средств инвестировали Сегодня 17:22 — Мир

В Ирландии строят модульное жилье для украинских беженцев: сколько средств инвестировали, rda-hm.gov.ua

В Ирландии инвестировали 83 млн евро в строительство модульных домов. В некоторые из них уже поселили более 1000 украинцев.

Об этом сообщает bnnbreaking.com.

Правительство страны уже потратило значительную сумму средств для помощи гражданам Украины, которые вынуждены просить временную защиту у Ирландии.

С начала полномасштабного вторжения было издано 104 тыс. постановлений о временной защите. Отмечается, что при государственной поддержке на проживание украинцев правительство потратило около 2 млрд евро.

В Ирландии строят модульное жилье для беженцев в 7 локациях. На это было выделено почти 83 млн евро.

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Департамент по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи объявил, что каждый блок для размещения четырех человек стоит 145 тыс. евро. Это сумма без учета затрат на приобретение земли и обустройство. К концу 2023 года в 310 новых модульных домов заселили 1240 жителей.

Программа модульного жилья предусматривает строительство дополнительных объектов в Лукане (132 модульных дома), Баллинасло (64) и Ратгоггине (66), которые предназначены для размещения большего количества беженцев.

Правительство также предоставляет выплаты и возможности трудоустройства в разных секторах. Беженцы имеют доступ к образовательным, медицинским и социальным услугам. Многие получили медицинские карточки и были зачислены в школу.

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В то же время развитию ирландской экономики способствует трудоустройство 35 000 украинских беженцев — особенно в отраслях, испытывающих нехватку рабочей силы. Многие нашли работу в секторах проживания и питания.

Напомним, у украинских беженцев, которые приедут в Ирландию для временной защиты, будут уменьшены выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу. Снижение еженедельных ставок помощи украинцам правительство страны планирует утвердить в ближайшее время. Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты тем, кто выехал во время полномасштабной войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем.

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