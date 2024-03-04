В Молдове сокращают центры приема беженцев из Украины — Finance.ua

В Молдове сокращают центры приема беженцев из Украины Сегодня 07:15 — Мир

Фото: Euractiv

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, ситуация с беженцами в Молдове перешла с чрезвычайной на инклюзивную, где беженцы активно включены в общественные процессы страны наравне с местными жителями.

Об этом сообщает Radio Europa Liberă.

В Молдове находится более 116 тыс. украинцев, 45 тыс. из которых — дети. Приблизительно 65 тыс. беженцев из Украины приняли более 17 тыс. молдавских семей, а 2,3 тыс. находятся в центрах размещения.

Где принимают беженцев из Украины

Из 137 центров приема беженцев, открытых в 2022 году, осталось всего 44. Еще четыре планируют закрыть через несколько недель. Один из таких центров находится в Новых Анненах. 15 проживающих там украинцев переедут в центр, расположенный в Бульбоаке, где проживают еще 12 человек.

«Центр в Бульбоаке открылся в феврале 2022 года. Тогда в центре было 45 человек. Сейчас осталось жить 12: неполные семьи, пожилые люди и люди с особыми потребностями», — рассказала руководитель центра Евгения Буруяне.

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Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирная продовольственная программа ООН (ЗПС ООН) — главные организации, оказывающие финансовую помощь семьям, принимающим украинских беженцев. Также организации предоставляют горячее питание и продовольственные ваучеры беженцам, проживающим в центрах Молдовы.

«Ситуация с беженцами в Молдове перешла из чрезвычайной фазы в инклюзивную. Мы стремимся к тому, чтобы беженцы чувствовали себя частью молдавского общества», — сказала сотрудница УВКБ ООН по внешним связям Моника Васкес.

Сколько украинцев официально трудоустроены

Как сообщает Национальное агентство занятости, в Молдове трудоустроено более 1200 украинских граждан. Большинство из них работают в Кишиневе, Бельцах и Гагаузии.

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С 24 февраля 2022 года по 31 января 2024 года 2067 украинцев получили молдавское гражданство.

В системе предоставления убежища в Молдове зарегистрировано 1203 человека, из них 204 имеют статус беженца, 366 человек пользуются гуманитарной защитой, а 633 находятся в процессе рассмотрения.

С начала полномасштабного вторжения в Молдову въехало более 1,4 млн украинцев, из них более 116 тыс. остались.

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