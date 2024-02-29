Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины

Недвижимость
19
Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины
Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины
Дополнительные 150 объектов должны быть выделены для использования украинцами в этом году согласно информационному документу, направленному в совет округа Оффали от местного правительства Ирландии.
Об этом сообщает издание gript.ie.
Читайте также
150 объектов должны быть переданы в этом году местными властями Бенефициарам временной защиты (BOTP) — или 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию с начала нынешнего российско-украинского конфликта в марте 2022 года.
«Я хочу заверить всех этих людей, что я буду продолжать защищать их интересы и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь им получить фактическую информацию о том, что именно происходит в их городах и селах», — говорится в сообщении.
Читайте также
В информационной записке сказано, что помещения будут предназначены для семей, престарелых и одиноких людей из Украины и будут иметь форму отдельного жилья с собственной дверью и с общими зонами отдыха и санузлами.
Напомним, беженцы в Ирландии, которые не могут получить жилье, будут получать в 2024 году еженедельную выплату в размере €75 в соответствии с планом, предоставленным Кабинетом министров страны.

Справка Finance.ua:

  • Украинские беженцы, которые приедут в Ирландию для временной защиты, получат уменьшенные выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу. Снижение еженедельных ставок помощи украинцам правительство страны планирует утвердить в ближайшее время. Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты тем, кто выехал во время полномасштабной войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем.
  • Министерство юстиции Ирландии, в рамках проекта по поэтапной выдаче карт вида на жительство (IRP), начало работу с украинцами, которым предоставлена ​​временная защита. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.