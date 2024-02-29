Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины — Finance.ua

Ирландия увеличит количество жилья для беженцев из Украины
Дополнительные 150 объектов должны быть выделены для использования украинцами в этом году согласно информационному документу, направленному в совет округа Оффали от местного правительства Ирландии.
Об этом сообщает издание gript.ie.
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150 объектов должны быть переданы в этом году местными властями Бенефициарам временной защиты (BOTP) — или 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию с начала нынешнего российско-украинского конфликта в марте 2022 года.
«Я хочу заверить всех этих людей, что я буду продолжать защищать их интересы и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь им получить фактическую информацию о том, что именно происходит в их городах и селах», — говорится в сообщении.
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В информационной записке сказано, что помещения будут предназначены для семей, престарелых и одиноких людей из Украины и будут иметь форму отдельного жилья с собственной дверью и с общими зонами отдыха и санузлами.
Напомним, беженцы в Ирландии, которые не могут получить жилье, будут получать в 2024 году еженедельную выплату в размере €75 в соответствии с планом, предоставленным Кабинетом министров страны.
Справка Finance.ua:
- Украинские беженцы, которые приедут в Ирландию для временной защиты, получат уменьшенные выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу. Снижение еженедельных ставок помощи украинцам правительство страны планирует утвердить в ближайшее время. Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты тем, кто выехал во время полномасштабной войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем.
- Министерство юстиции Ирландии, в рамках проекта по поэтапной выдаче карт вида на жительство (IRP), начало работу с украинцами, которым предоставлена временная защита. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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