Ирландия будет помогать украинцам с поиском работы — Finance.ua

Ирландия будет помогать украинцам с поиском работы Сегодня 06:45 — Мир

Ирландия будет помогать украинцам с поиском работы

Украинские беженцы, получающие уменьшенную социальную помощь, пройдут обучение и получат поддержку в поиске работы.

Об этом пишет Independent.

Украинские беженцы, которые приедут в Ирландию для временной защиты, будут получать уменьшенные выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу. Снижение еженедельных ставок помощи украинцам правительство страны планирует утвердить в ближайшее время. Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты тем, кто выехал во время полномасштабной войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем. В дальнейшем новоприбывшие получат помощь в размере 38,80 евро в неделю по сравнению с текущей ставкой 232 евро в неделю. В то же время изменения не коснутся более 100 тыс. украинцев, прибывших в Ирландию ранее.

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Прибывшим беженцам из Украины организуют обучение и поддержание навыков, чтобы помочь им найти работу через местные офисы Intreo. Украинцам, получающим социальную помощь, придется обращаться в государственную службу занятости.

Ранее в правительстве заявили, что новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран.

Новоприбывшим украинским беженцам также будет предоставлено 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье, а затем они сами будут отвечать за поиск крыши над головой. Ожидается, что новые нормы начнут действовать в конце января. С начала войны в Украине в Ирландию прибыли более 102 тысяч украинцев.

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Напомним, количество украинцев, которые ищут временное убежище в Ирландии, в среднем составляет более 500 человек в неделю и фактически не изменилось за последние месяцы. И все это несмотря на усилия властей максимально уменьшить поток беженцев. Об этом пишет The Irish Times со ссылкой на данные Министерства юстиции Ирландии.

Согласно официальной статистике, с 1 ноября по 20 декабря 2023 г. в Ирландию прибыли 3740 украинцев, которые ищут убежища. За неделю прибывали в среднем от 484 до 702 украинцев.

В течение всего 2023 года количество прибывающих в Ирландию украинских беженцев оставалось стабильным на уровне от 2 тыс. до 4 тыс. ежемесячно. Всего за временной защитой в Ирландии обратилось 102,3 тыс. граждан Украины.

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