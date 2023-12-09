Ирландия меняет выплаты для беженцев: на какую сумму могут рассчитывать украинцы — Finance.ua

Ирландия меняет выплаты для беженцев: на какую сумму могут рассчитывать украинцы Сегодня 11:31 — Личные финансы

Ирландия меняет выплаты для беженцев: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Беженцы в Ирландии, которые не могут получить жилье, будут получать в 2024 году еженедельную выплату в размере €75 в соответствии с планом, предоставленным Кабинетом министров страны.

Об этом пишет RTÉ News.

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Источники в правительстве назвали эту меру временной и соответствующей тому, что предлагается в других государствах Европейского Союза. Предложение согласовано после того, как вице-премьер Михол Мартин заявил: правительство очень обеспокоено перспективой того, что просители убежища будут спать в палатках и это вызовет риск для здоровья и безопасности.

В частности, как пишет издание, 32 заявителям на международную защиту не предложено государственное жилье, когда они обратились в Управление международной защиты.

Цифры предоставлены Департаментом интеграции (Department of Integration), который также заявил, что больше не может предоставлять жилье всем претендентам на международную защиту из-за острой нехватки жилья. При необходимости людям будут предоставлены палатки и спальные мешки.

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Всего за минувшие выходные разместили 107 человек, однако с понедельника страна не в состоянии разместить всех из-за «различных проблем», которые находятся вне контроля департамента, которые привели к нехватке жилья. Ранее его представитель сообщил, что женщин и детей, как и было обещано, будут расселять.

В настоящее время в Ирландии размещено более 100 тыс. человек, из них:

свыше 74 тыс. — украинцы, бежавшие от войны;

около 26 тыс. — другие просители международной защиты.

В департаменте заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить того, чтобы неразмещенные просители международной защиты стали бездомными и спали на улицах.

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В то же время Мартин назвал ситуацию с жильем в Ирландии сложной. Он признает, что военные действия в Украине оказали огромное влияние на доступное жилье. Но Ирландия внутри страны будет продолжать выполнять свои юридические и международные обязательства и делать все возможное для предоставления жилья.

Министр интеграции Родерик О’Горман заявил, что разрабатываются дополнительные меры поддержки:

увеличение еженедельной помощи для просителя международной защиты в размере €38.80 в случае, если им не предложено жилье;

мероприятия по выявлению просителей убежища, проживающих на улице.

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Очень тревожная ситуация сложилась с приближением рождественских праздников и ухудшением погодных условий. По словам главы офиса УВКБ ООН в Ирландии Энди О’Нил, в период с января по июнь этого года более 1500 просителям убежища первоначально не было предложено жилье по прибытии в страну. Он считает, что обещание найти жилье для женщин и детей является достаточно положительным подходом, но добавил, что судьбу одиноких мужчин также следует принять во внимание.

О’Нил отметил, что за последние полтора года Ирландия добилась заметных успехов в наведении порядка с беженцами. В этом году ситуация с новоприбывшими была относительно стабильной, а количество необходимого жилья было предсказуемым в течение многих месяцев. Он предлагает рассматривать ситуацию с жильем для беженцев как временную, надеясь, что она как-то решится.

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