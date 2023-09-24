Украинских беженцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье — Finance.ua

Украинских беженцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье Сегодня 15:48 — Мир

Украинских беженцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье

Украинских беженцев в Ирландии могут обязать платить за жилье, которое им предоставила власть. Такое предложение обсуждается в графстве Керри, где трудоустроены 2700 украинцев.

Чиновники просят пересмотреть систему помощи и обеспечить равенство для других уязвимых групп людей, сообщает independent.ie

Брать оплату за проживание с работающих украинских беженцев предложил независимый советник из Килларни Мартин Грейди на заседании совета графства. Он отметил, что в стране работают около 15 000 украинских беженцев, а не имеющие работы имеют право на социальную помощь в размере 220 евро в неделю. В то же время беженцы из других стран получают 39 евро в неделю.

Читайте также Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны

«Неоправданно принимать кого-то, кто получает заработную плату за полный рабочий день, не платя никакого взноса на жилье или коммунальные услуги, которые являются рекордно высокими», — объяснил свою позицию чиновник.

Он добавил, что в прошлом году помощь украинцам стоила 1,3 млрд евро, а в 2023-м ожидается более 2 млрд евро для размещения и предоставления социальных выплат беженцам.

«Я не предлагаю забрать здесь крышу над головой. Но я прошу министра Родерика О’Гормана (министр по делам интеграции. — Ред.) пересмотреть текущую систему и обеспечить равенство», — сказал Грейди.

Читайте также Деньги за отъезд домой: Ирландия предложит беженцам выплаты за возвращение в Украину

Советник рассказал, что знает о беженцах, чьи доходы превышают порог, предусмотренный для социального жилья.

Другие депутаты пока не согласились с идеей оплаты размещения, потому что принятие такого предложения означало бы, что «бежавшие от войны беженцы нежелательны в этой стране». В то же время политики согласны рассмотреть поправки по поводу проверок материального положения и доходов беженцев.

Ирландия предоставила убежище почти 94 тысячам украинцев. Из-за потока беженцев в стране закончилось свободное жилье. До этого значительную часть украинцев бесплатно поселили в отелях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.