Деньги за отъезд домой: Ирландия предложит беженцам выплаты за возвращение в Украину — Finance.ua

Деньги за отъезд домой: Ирландия предложит беженцам выплаты за возвращение в Украину Сегодня 09:17 — Личные финансы

Деньги за отъезд домой: Ирландия предложит беженцам выплаты за возвращение в Украину

Власти Ирландии рассматривают возможность предоставления финансовой помощи украинцам с целью поощрения их возвращения домой после окончания временной защиты. Об этом сообщает irishexaminer.com . Согласно документу Минюста, представленному на комитете Кабинета Министров Украины, страны ЕС должны рассмотреть ряд стратегий для окончания временной защиты. Временная защита украинцам была предоставлена до марта 2024 года, но продление возможно до марта 2025 года.

Один из вариантов предполагает стимулирование добровольного возвращения, включая продление оказания поддержки в течение определенного времени для обеспечения безопасности возвращающихся.

Другой вариант заключается в предоставлении вида на жительство тем, кто работает или учится, а также тем, кто не может вернуться в Украину из-за состояния здоровья или гуманитарных причин. Как известно, украинцы в Ирландии на данный момент могут получать помощь по безработице, алюди старше 66 лет — дополнительную социальную помощь.

Сколько беженцев из Украины находятся в Ирландии

Недавний опрос, проведенный организацией «Ukrainian Action» в Ирландии, показал, что 41% респондентов решили остаться в Ирландии навсегда, 32% не уверены в своих планах, а 24% намерены вернуться в Украину как можно скорее. Комиссия Е С заявила, что будет участвовать в дискуссиях со всеми странами о том, как лучше завершить временную защиту и поддержать программу возвращения для украинцев, особенно в контексте потенциально затяжной войны на востоке Украины.

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Для многих украинцев, которые находятся в Ирландии, возвращение домой может быть сложным по разным причинам, включая экономические и личные обстоятельства. Однако помощь от правительства Ирландии может сделать возвращение более доступным и привлекательным для тех, кто хочет вернуться домой.

В целом, дискуссии о завершении временной защиты для украинцев в странах ЕС и поддержки программы возвращения важны, поскольку они касаются безопасности и благосостояния украинских мигрантов, которые покинули свою страну в поисках лучших условий жизни.

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