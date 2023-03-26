Украинцев в Ирландии начнут выселять с апреля: с чем связано такое решение — Finance.ua
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Украинцев в Ирландии начнут выселять с апреля: с чем связано такое решение

Личные финансы
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Украинцев в Ирландии начнут выселять с апреля: с чем связано такое решение
Украинцев в Ирландии начнут выселять с апреля: с чем связано такое решение
С апреля тысячи беженцев в Ирландии рискуют быть выселенными. Правительство страны с 1 апреля снимает действовавший в течение зимы запрет на выселение.
Об этом сообщает Visit Ukraine Today.

Почему беженцы столкнулись с проблемой выселения в Ирландии?

По словам политика, в стране в настоящее время не хватает 250 тысяч мест проживания. Ирландия столкнулась с беспрецедентной жилищной проблемой вместе с необходимостью обеспечить жильем украинских переселенцев и беженцев из других стран.
«Сейчас мы приняли 58 тысяч украинцев, а еще 20 тысяч получили международную защиту. С жильем есть большая проблема», — пояснил министр по вопросам иммиграции Родерих О’Горман.
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Местные праворадикальные группировки используют жилищный кризис как повод для протестов, некоторые идут с баннерами, на которых написано: «Ирландия переполнена».
Ожидается, что в течение 2023 года жилищный кризис в стране достигнет особого размаха. По мнению экспертов, массовые выселения станут дополнительным бременем для экстренных служб.
Согласно последним правительственным данным, рекордному числу людей — 11 754, треть из которых составляют дети, — в январе требовалось срочно найти жилье.

Какие прогнозы размещения украинских беженцев дает правительство Ирландии?

Самая популярная партия страны и оппозиционная группа Sinn Féin («Мы сами») заявляет, что в этом году могут быть принудительно выселены 10 тысяч человек. Ее представители призывают правительство «проявить немного сочувствия» и продлить запрет на выселение.
Чиновники признают, что более 2000 человек, получивших в прошлом году уведомления о выселении, могут еще попросить выселиться.
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Как известно, в октябре 2022 года в Ирландии был введен запрет на выселение из-за роста стоимости жизни. Чиновники рассматривали это как временную меру, но утверждают, что отмена запрета на выселение защитит права домовладельцев, которые, например, столкнулись с арендной задолженностью или планируют продать недвижимость.
Некоторые владельцы гостиниц хотят свободно распоряжаться номерами, которые правительство, согласно контракту, предоставило беженцам из Украины.
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По материалам:
visitukraine.today
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