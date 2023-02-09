Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев — Finance.ua

Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев Сегодня 17:22 — Мир

Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев

Министерство интеграции Ирландии выделило 641 млн евро на покрытие расходов, связанных с размещением беженцев в 2023 году, передает RTÉ.

Еще €395 млн было выделено для подающих заявления на получение международной защиты. Однако ожидается, что министр интеграции Родерик О’Горман заявит Парламентскому комитету по делам детей, равенству, инвалидности, интеграции и молодежи, что этих сумм может не хватить.

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По данным телеканала, 20% бюджета министерства идет на размещение беженцев из Украины. В основном средства тратятся на услуги третьих лиц. Часть денег направлена на строительство модульного жилья, услуги для детей всех возрастов.

Напомним, министерство ранее объявило о приостановлении приема беженцев из-за невозможности их размещения. Отмечалось, что отказ будут получать не все беженцы. Приоритет в размещении дается женщинам с детьми и украинцам.

Между тем в стране более 20% гостиниц используются для размещения беженцев. Ожидается, что с наступлением туристического сезона они попросят беженцев покинуть номера.

uamedia По материалам:

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