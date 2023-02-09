Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев

Мир
36
Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев
Правительство Ирландии выделило почти €650 млн на жилье для беженцев
Министерство интеграции Ирландии выделило 641 млн евро на покрытие расходов, связанных с размещением беженцев в 2023 году, передает RTÉ.
Еще €395 млн было выделено для подающих заявления на получение международной защиты. Однако ожидается, что министр интеграции Родерик О’Горман заявит Парламентскому комитету по делам детей, равенству, инвалидности, интеграции и молодежи, что этих сумм может не хватить.
Читайте также
По данным телеканала, 20% бюджета министерства идет на размещение беженцев из Украины. В основном средства тратятся на услуги третьих лиц. Часть денег направлена на строительство модульного жилья, услуги для детей всех возрастов.
Напомним, министерство ранее объявило о приостановлении приема беженцев из-за невозможности их размещения. Отмечалось, что отказ будут получать не все беженцы. Приоритет в размещении дается женщинам с детьми и украинцам.
Место для вашей рекламы
Между тем в стране более 20% гостиниц используются для размещения беженцев. Ожидается, что с наступлением туристического сезона они попросят беженцев покинуть номера.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.