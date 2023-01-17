В Ирландии рассматривают вариант предоставления гражданства украинцам — Finance.ua

В Ирландии рассматривают вариант предоставления гражданства украинцам Сегодня 12:23 — Личные финансы

В Ирландии рассматривают вариант предоставления гражданства украинцам

Власти Ирландии задумываются о том, как оставить украинцев в стране после окончания войны и облегчить им получение вида на жительство и гражданство.

Также правительство готовится к удвоению числа беженцев из Украины и к тому, что многие захотят остаться в Ирландии жить, пишет The Irish Times

Новый министр по вопросам интеграции Ирландии Джо О’Брайен заявил, что для десятков тысяч украинцев должен быть открыт путь к постоянному пребыванию, чтобы они могли подать заявление на получение гражданства или вида на жительство.

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«Министерство юстиции рассматривает варианты предоставления украинцам статуса на срок до пяти лет, после чего они могут подать заявление на получение гражданства. Я ожидаю, что нам нужно открыть путь к этому, просто с целью интеграции», — сообщил он.

Украинские беженцы в Ирландии классифицируются в качестве получателей временной защиты с правом жить, работать и получать льготы в рамках директивы ЕС. Этот статус продлили до конца марта 2024 года.

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По мнению министра, большая часть украинцев в Ирландии решат остаться там надолго.

«Будут дети, которые проведут свои годы в школе здесь, они начнут видеть здесь дом, и семьи начнут видеть здесь дом. Хотя сердца многих украинцев остаются в их родной стране, в конце концов, отклик, который люди почувствуют в общинах по всей Ирландии, будет означать, что мы увидим, как значительная часть украинцев решит, что здесь лучшее место для них», — сказал новый министр.

Чиновник отметил, что правительственные ведомства должны планировать такое же количество людей из Украины, как и в 2022 году.

«Каждый округ должен будет разместить модульные дома на уровне, гораздо больше тех 700 объектов, которые запланированы в настоящее время на национальном уровне», — отметил он.

Государству придется приобрести много объектов недвижимости, чтобы в ближайшие месяцы разместить людей, ищущих защиты, и уменьшить зависимость их размещения от гостиниц.

uamedia По материалам:

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