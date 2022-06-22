Ирландия заблокировала 1,7 млрд евро российских активов — Finance.ua

Ирландия заблокировала 1,7 млрд евро российских активов
Ирландия заморозила российские банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц из рф на сумму 1,72 млрд евро.
Об этом пишет Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.
Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в разных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.
«Центральный банк написал в понедельник ряду деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война россии против Украины продолжается», — отметили в издании.
Письма, в частности, были направлены в юридическое общество, адвокатуру Ирландии, отдельные торговые палаты, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерские органы и Ирландский конгресс профсоюзов. В письмах напомнили, что не уведомление о нарушении санкций или подозрения в нарушении являются уголовным преступлением.
Напомним, парламент Канады может в ближайшее время принять закон, предусматривающий возможность замораживания и конфискации связанных с россией активов, попавших под санкции.