Ирландия заблокировала 1,7 млрд евро российских активов — Finance.ua

Ирландия заблокировала 1,7 млрд евро российских активов

Сегодня 19:12 — Мир

Ирландия заблокировала 1,7 млрд евро российских активов

Ирландия заморозила российские банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц из рф на сумму 1,72 млрд евро.

Об этом пишет Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.

Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в разных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

«Центральный банк написал в понедельник ряду деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война россии против Украины продолжается», — отметили в издании.

Письма, в частности, были направлены в юридическое общество, адвокатуру Ирландии, отдельные торговые палаты, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерские органы и Ирландский конгресс профсоюзов. В письмах напомнили, что не уведомление о нарушении санкций или подозрения в нарушении являются уголовным преступлением.

Напомним, парламент Канады может в ближайшее время принять закон, предусматривающий возможность замораживания и конфискации связанных с россией активов, попавших под санкции.

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