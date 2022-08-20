Сколько могут заработать украинцы в Ирландии без знания языка — Finance.ua

Сколько могут заработать украинцы в Ирландии без знания языка Сегодня 13:11 — Личные финансы

Украинцы, выбравшие Ирландию как место временного убежища на время войны, могут получить как социальные выплаты, так и право зарабатывать на жизнь самостоятельно.

После регистрации беженцы имеют право работать без необходимости оформления дополнительного разрешения на работу и получают доступ на рынок труда на уровне граждан ЕС.

Регистрация для работы и социальные выплаты

Чтобы получить доступ к рынку труда, как и медицине, социальному обеспечению и образованию, украинцам нужно получить номер PPSN, который выдает Служба государственного обеспечения. Он необходим как взрослым, так и детям.

Этот номер можно получить в центре помощи украинцам непосредственно в аэропорту Дублина. Для тех, кто уже находится в Ирландии определенное время, следует обратиться в местный центр Intreo , где сотрудники помогут получить PPSN.

После получения PPSN можно:

получать социальные выплаты — максимально 208 евро в неделю (140 евро на каждого ребенка);

в неделю (140 евро на каждого ребенка); иметь право сразу работать без необходимости оформления дополнительного разрешения на работу.

Если беженец получает социальные выплаты и нашел работу, об этом необходимо сообщить в местный центр Intreo. Трудоустройство не означает потерю выплат — в стране есть программы финансовой поддержки работающих.

Возможности трудоустройства можно изучить на сайте www.jobsireland.ie . Предлагается также помощь местной службы занятости.

Еще можно ознакомиться с вакансиями на сайтах для украинцев:

Какую работу предлагают в Ирландии без знания языка

В Ирландии — самая высокая минимальная заработная плата в Евросоюзе, кроме Люксембурга — 1700 евро в месяц. Хотя в среднем жители Ирландии зарабатывают по 3000 евро.

Без знания английского можно рассчитывать на минимальную заработную плату. Оплата зависит от возраста работника. Минимальная почасовая ставка в Ирландии составляет 10,5 евро для тех, кому исполнилось 20 лет.

Следует учитывать, что обычно указывают оплату без вычета налогов, так что на руки работник будет получать меньше. После работы работнику должны выдать заявление с условиями найма: размером оплаты и количеством рабочих часов.

Для того чтобы работать на фермах или теплицах, убирать гостиничные номера или помогать на кухнях в ресторанах, знание языка не требуется. Поэтому такую работу украинцам найти легче.

Удобнее всего такие вакансии искать в профильных группах в соцсетях.

«Нужны клинеры на полный рабочий день (40-50 часов в неделю). Локация Celbridge и Lucan/Adamstown. 15 евро в час как self employed (самозанятый). Обязательно иметь: PPS, irish bank account, safe pass, manual handling. Оплата только официальная. Знание английского не нужно, работают русскоговорящие работники», — указывается в вакансии в группе «Работа в Ирландии» в Facebook.

Без знания языка можно найти большой выбор предложения на сайтах, где публикуют платные вакансии от посредников. К примеру, работу на складе брендовой одежды с зарплатой от 3000 евро или фермерские работы.

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