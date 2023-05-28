Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны — Finance.ua

Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны Сегодня 20:10 — Личные финансы

Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны

В Ирландии просчитывают программу действий в отношении украинских беженцев после окончания войны. Более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство, еще десятки тысяч людей — деньги на возвращение домой.

Проект предложений касательно приблизительно 75 тысяч беженцев из Украины обсуждается в правительстве Ирландии, сообщает independent.ie

Отмечается, что получить постоянный вид на жительство в Ирландии могут более 30 тысяч украинцев, если у них будет стабильная работа или обучение. При этом министры предупредили, что к работающим украинцам в будущем присоединятся члены семьи, что может создать дополнительную нагрузку на систему размещения.

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Также правительство рассмотрит, на каких условиях предоставлять вид на жительство тем, кто не может вернуться в Украину по состоянию здоровья или гуманитарным причинам, или семьям со школьниками.

Министрам представили результаты опроса, согласно которым 41% беженцев решили остаться в стране. Около 24% планируют возвращаться домой (18 тысяч беженцев). Треть опрошенных не уверены в своих планах — 24 тысячи человек.

Кроме предоставления вида на жительство украинцам предлагается одновременное поощрение добровольного возвращения и поддержка в течение определенного периода времени для обеспечения безопасности возвращающихся.

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Реализация таких решений будет зависеть от того, продлит ли ЕС действие директивы о временной защите. Продление директивы до марта 2025 года считается «реальной возможностью», говорится в информационном документе для министров.

uamedia По материалам:

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