Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны — Finance.ua
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Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны

Личные финансы
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Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны
Украинцы в Ирландии смогут получить вид на жительство после войны
В Ирландии просчитывают программу действий в отношении украинских беженцев после окончания войны. Более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство, еще десятки тысяч людей — деньги на возвращение домой.
Проект предложений касательно приблизительно 75 тысяч беженцев из Украины обсуждается в правительстве Ирландии, сообщает independent.ie.
Отмечается, что получить постоянный вид на жительство в Ирландии могут более 30 тысяч украинцев, если у них будет стабильная работа или обучение. При этом министры предупредили, что к работающим украинцам в будущем присоединятся члены семьи, что может создать дополнительную нагрузку на систему размещения.
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Также правительство рассмотрит, на каких условиях предоставлять вид на жительство тем, кто не может вернуться в Украину по состоянию здоровья или гуманитарным причинам, или семьям со школьниками.
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Министрам представили результаты опроса, согласно которым 41% беженцев решили остаться в стране. Около 24% планируют возвращаться домой (18 тысяч беженцев). Треть опрошенных не уверены в своих планах — 24 тысячи человек.
Кроме предоставления вида на жительство украинцам предлагается одновременное поощрение добровольного возвращения и поддержка в течение определенного периода времени для обеспечения безопасности возвращающихся.
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Реализация таких решений будет зависеть от того, продлит ли ЕС действие директивы о временной защите. Продление директивы до марта 2025 года считается «реальной возможностью», говорится в информационном документе для министров.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
uamedia
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