В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам — Finance.ua
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В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам

Мир
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В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам
В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам
Ирландское правительство готовит изменения в программе убежища для украинских беженцев. До конца года украинцев могут обязать платить за жилье.
Об этом заявил премьер-министр страны Лео Варадкар, передает The Irish Times.
По словам премьера, правительство надеется до конца года принять меры, которые обязывали бы беженцев платить за жилье. Также ожидаются изменения в социальных выплатах. Это должно замедлить наплыв людей из Украины.
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«Украинцам здесь все равно будут рады. Любому украинцу, который приедет в Ирландию, не будет отказано, этого не произойдет. Однако ситуация, которую мы имеем в настоящее время, заключается в том, что цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение беженцев», — сказал Варадкар.
По данным правительства, еженедельно в Ирландию прибывает от 500 до 800 украинцев, треть из них приезжает после временной защиты из других европейских стран. Ирландия уже предоставила убежище около 100 тысячам украинцев.
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«Цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение. Нам нужно принять меры, которые замедлят цифры, чтобы у нас было больше времени, чтобы решить вопрос с жильем», — отметил он.
Лео Варадкар также отметил, что правительство не может закрывать глаза на то, что есть дефицит жилья для беженцев, власти находятся в ситуации, когда размещают людей в палатках и контейнерах.
По данным ирландского правительства, около 14 тыс. украинских беженцев уже нашли себе работу в этой стране, в то же время изменения социальных выплат поощрят людей больше трудоустраиваться.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УНН
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