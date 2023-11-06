В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам — Finance.ua

В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам Сегодня 16:45 — Мир

В Ирландии из-за дефицита жилья сократят помощь украинским беженцам

Ирландское правительство готовит изменения в программе убежища для украинских беженцев. До конца года украинцев могут обязать платить за жилье.

Об этом заявил премьер-министр страны Лео Варадкар, передает The Irish Times.

По словам премьера, правительство надеется до конца года принять меры, которые обязывали бы беженцев платить за жилье. Также ожидаются изменения в социальных выплатах. Это должно замедлить наплыв людей из Украины.

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«Украинцам здесь все равно будут рады. Любому украинцу, который приедет в Ирландию, не будет отказано, этого не произойдет. Однако ситуация, которую мы имеем в настоящее время, заключается в том, что цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение беженцев», — сказал Варадкар.

По данным правительства, еженедельно в Ирландию прибывает от 500 до 800 украинцев, треть из них приезжает после временной защиты из других европейских стран. Ирландия уже предоставила убежище около 100 тысячам украинцев.

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«Цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение. Нам нужно принять меры, которые замедлят цифры, чтобы у нас было больше времени, чтобы решить вопрос с жильем», — отметил он.

Лео Варадкар также отметил, что правительство не может закрывать глаза на то, что есть дефицит жилья для беженцев, власти находятся в ситуации, когда размещают людей в палатках и контейнерах.

По данным ирландского правительства, около 14 тыс. украинских беженцев уже нашли себе работу в этой стране, в то же время изменения социальных выплат поощрят людей больше трудоустраиваться.

УНН По материалам:

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