В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье — Finance.ua

В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье Сегодня 06:33 — Мир

В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье, за которое платит государство. Но в то же время в стране стремятся и дальше сохранять «солидарность с Киевом».

Об этом сообщает Financial Times

Ирландия рассматривает возможные ограничения по срокам, в течение которых украинские беженцы могут оставаться в оплачиваемых государством помещениях, потому что страна столкнулась с «жилищным кризисом», пишет издание.

В стране приняли почти 100 000 беженцев после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году. Это один из самых высоких показателей по всему ЕС по отношению к численности населения.

Согласно официальным данным, приток беженцев способствовал тому, что население Ирландии выросло почти до 5,3 миллиона. Этот самый большой рост за 15 лет произошел буквально в течение года.

«Эта тенденция вызвала напряжение в правящей коалиции относительно того, как именно пересмотреть политику открытых дверей Ирландии: страна борется с жилищным кризисом, особенно среди молодежи, пытающейся купить или арендовать жилье. Из-за ограниченных возможностей украинских беженцев часто поселяют в гостиницах, оплачиваемых государством», — пишет FT.

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