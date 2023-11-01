В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье — Finance.ua

В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье
В Ирландии планируют ограничивать размещение вновь прибывших беженцев в жилье, за которое платит государство. Но в то же время в стране стремятся и дальше сохранять «солидарность с Киевом».
Об этом сообщает Financial Times.
Ирландия рассматривает возможные ограничения по срокам, в течение которых украинские беженцы могут оставаться в оплачиваемых государством помещениях, потому что страна столкнулась с «жилищным кризисом», пишет издание.
В стране приняли почти 100 000 беженцев после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году. Это один из самых высоких показателей по всему ЕС по отношению к численности населения.
Согласно официальным данным, приток беженцев способствовал тому, что население Ирландии выросло почти до 5,3 миллиона. Этот самый большой рост за 15 лет произошел буквально в течение года.
«Эта тенденция вызвала напряжение в правящей коалиции относительно того, как именно пересмотреть политику открытых дверей Ирландии: страна борется с жилищным кризисом, особенно среди молодежи, пытающейся купить или арендовать жилье. Из-за ограниченных возможностей украинских беженцев часто поселяют в гостиницах, оплачиваемых государством», — пишет FT.
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