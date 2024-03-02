Портрет украинских беженцев в Испании: средний возраст, образование — Finance.ua

Портрет украинских беженцев в Испании: средний возраст, образование
По данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, с начала конфликта более 201 тысячи украинцев, преимущественно женщин, искали убежища в Испании. Испания занимает пятое место в Европейском Союзе по предоставлению временной защиты, которым пользуются 199 тыс. человек. 61 процент — женщины и 31 процент — несовершеннолетние дети.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Из них 31,7 процента — несовершеннолетние, всего 62 447 человек, 61,2 процента — женщины, выявлено 1769 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Средний возраст
Составляет 31 год, может похвастаться высоким уровнем образования, более 60 процентов имеют высшее образование.
Процесс интеграции был поразительным: 29 500 несовершеннолетних обучались в школах и получили работу 20 500 человек, 53 процента из которых женщины.
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Как поясняет Министерство, быстрое создание четырех центров CREADE (Reception, Attention и Referral Centers) в течение нескольких недель, удвоив мощность системы приема, оказалось решающим в обеспечении необходимой документацией и экстренным размещением для потока беженцев, прибывающих еженедельно.
Где расположены центры помощи
Эти центры, стратегически расположенные в Мадриде, Барселоне, Аликанте и Малаге, удовлетворяют потребности украинского населения, предлагая временную защиту, услуги по приему, помощь в получении номеров социального страхования, медицинских карт, ориентации по трудоустройству и юридические консультации.
В настоящее время помощь получили более 175 тыс. человек, около 14 тыс. до сих пор находятся в испанской системе приема.
Финансовая помощь на 1,4 млрд евро
Обязательства Испании за последние два года превысили 1,4 млрд евро за счет финансирования как национального правительства, так и софинансирования ЕС.
В 2022 году была одобрена чрезвычайная кредитная линия в размере 1,2 миллиарда евро, значительная часть которой была выделена различным министерствам, таким как здравоохранение и образование, а затем распределена между автономными общинами на основе обоснованных расходов.
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Финансирование ЕС также сыграло немаловажную роль: Комиссия предоставила 28 миллионов евро, интегрированных в Национальную программу Испании Фонду миграционного убежища и интеграции (FAMI), и еще 209 миллионов евро через Социальный фонд ЕС (ESF). Таким образом, дополнительные 50 миллионов евро ожидают окончательного утверждения Комиссией в рамках ESF.
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