Испания будет выдавать визы цифровым кочевникам: кто может податься на получение Digital Nomad — Finance.ua
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Испания будет выдавать визы цифровым кочевникам: кто может податься на получение Digital Nomad

Личные финансы
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Испания будет выдавать визы цифровым кочевникам: кто может податься на получение Digital Nomad
Испания будет выдавать визы цифровым кочевникам: кто может податься на получение Digital Nomad
Испания вводит новый тип визы Digital Nomad — виза для цифровых кочевников.
Такой вид на жительство рассчитан на иностранцев, которые могут работать с любой точки мира, включая Испанию, пишет 24 канал.
В стране приняли новый закон о цифровых кочевниках, а прием заявок на визу стартует уже в 2023 году. Все еще неизвестны все детали получения иностранцами такого вида на жительство, но известны основные условия.

Испанская виза для цифровых кочевников: основные положения

Работа может быть любая удаленная, речь идет не только о работниках сферы IT. Если вы бухгалтер, работаете в SMM или репетитор и можете с компьютером или телефоном работать из любой точки мира, то это тоже ваша опция.
Важно иметь три года стажа по этой профессии или профильное образование.

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Компания, в которой вы трудоустроены, должна существовать не менее года и вы должны в ней работать не менее 3 месяцев.
На получение визы документы можно подавать прямо на территории Испании. Даже с туристической визой. И даже в последний день действия туристической визы. Главное, чтобы вы легально находились в стране.
Претендовать на получение вида на жительство в Испании могут и родные владельца визы цифрового кочевника. Приобщать к программе можно и детей, и мужа или жену, и даже родителей.

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Вид на жительство выдают на год или на три года. Это зависит от вашего рабочего договора. Затем можно продлить еще на 2 года, а затем получить разрешение на постоянное жительство в Испании.
Испанское правительство предъявляет требования и к минимальному доходу фрилансеров, претендующих на визы цифровых кочевников. Его уровень еще не установлен, но, скорее всего, он будет вдвое превышать минимальную заработную плату в стране. Поскольку сейчас она составляет 1 050 евро, заявители должны доказать, что получают не менее 2 −3 тысяч евро в месяц.
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Напомним, Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика названы лучшими странами для цифровых кочевников в 2023 году.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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