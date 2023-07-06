Испания побила исторический рекорд по количеству туристов — Finance.ua
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Испания побила исторический рекорд по количеству туристов

Мир
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Испания побила исторический рекорд по количеству туристов
Испания побила исторический рекорд по количеству туристов
Число туристов, посетивших Испанию, в мае выросло на 17,6% в годовом выражении и составило 8,2 млн.
Это рекордный показатель для мая за всю историю наблюдений в Испании, отмечает MarketWatch.
Показатель превысил майский уровень допандемийного 2019 на 3,8%.
Туристы потратили 9,73 миллиарда евро или в среднем около 1183 евро на человека, что на 3% больше, чем в прошлом году.
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Больше всего туристов в Испанию в мае прибыло из Великобритании — более 1,8 млн, или 22,2% от общего количества. Далее следуют Франция и Германия — 1,2 млн и почти 1,1 млн гостей соответственно.
Самый заметный прирост в годовом выражении среди отдельных стран показали США, откуда в мае приехало на 38,8% больше людей, чем годом ранее.

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По материалам:
НВ
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