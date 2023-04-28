«Паспортный сервис» в тестовом режиме начал работу в Испании — Finance.ua

«Паспортный сервис» в тестовом режиме начал работу в Испании Сегодня 13:31 — Личные финансы

В испанском городе Валенсия в тестовом режиме приступают к работе специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортного сервиса».

Об этом сообщает МВД Украины.

«Для улучшения условий жизни наших граждан Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП „Документ“. Поэтому в испанском городе Валенсия в тестовом режиме начинают свою работу специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой „Паспортного сервиса“. Благодаря им украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран», — говорится в сообщении.

Читайте также Как оформить загранпаспорт во время войны

Мобильные комплексы расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.

График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.

Обслуживание посетителей в Валенсии на период технического старта осуществляется по «живой очереди». Запись в электронную очередь будет осуществляться после успешного тестирования систем, о чем будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте ГП «Документ»

Теперь граждане Украины могут получить в г. Валенсия следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

страхование.

В дальнейшем будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.

Также отмечается, что пока ГП «Документ» не имеет полномочий на оформление документов гражданам, выехавшим за границу на постоянное проживание и имеющим соответствующую отметку в паспорте. Их вопросами занимаются исключительно в зарубежных дипломатических учреждениях.

Читайте также Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины

Всю актуальную информацию о работе «Паспортного сервиса» в Валенсии и консультацию по любым вопросам можно получить на официальной странице Facebook

Справка Finance.ua:

кроме Испании подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав), Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и двух городах Германии (Кельн и Берлин).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.