«Паспортный сервис» в тестовом режиме начал работу в Испании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Паспортный сервис» в тестовом режиме начал работу в Испании

Личные финансы
30
В испанском городе Валенсия в тестовом режиме приступают к работе специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортного сервиса».
Об этом сообщает МВД Украины.
«Для улучшения условий жизни наших граждан Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП „Документ“. Поэтому в испанском городе Валенсия в тестовом режиме начинают свою работу специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой „Паспортного сервиса“. Благодаря им украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран», — говорится в сообщении.
Читайте также
Мобильные комплексы расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.
График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Обслуживание посетителей в Валенсии на период технического старта осуществляется по «живой очереди». Запись в электронную очередь будет осуществляться после успешного тестирования систем, о чем будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте ГП «Документ».
Место для вашей рекламы
Теперь граждане Украины могут получить в г. Валенсия следующие услуги:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • страхование.
В дальнейшем будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.
Также отмечается, что пока ГП «Документ» не имеет полномочий на оформление документов гражданам, выехавшим за границу на постоянное проживание и имеющим соответствующую отметку в паспорте. Их вопросами занимаются исключительно в зарубежных дипломатических учреждениях.
Читайте также
Всю актуальную информацию о работе «Паспортного сервиса» в Валенсии и консультацию по любым вопросам можно получить на официальной странице Facebook.

Справка Finance.ua:

  • кроме Испании подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав), Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и двух городах Германии (Кельн и Берлин).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.