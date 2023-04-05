Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины — Finance.ua

Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины
Родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.
Об этом пишет The Page.
Указанное новшество прежде всего ориентировано на граждан, вынужденно покинувших Украину в связи с агрессией россии и/или срочно возвращающихся в Украину.
Как внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины — инструкция
Для того чтобы внести информацию о ребенке в ваш загранпаспорт, необходимо:
- обратиться в дипломатическое учреждение;
- подать соответствующие документы.
Какие документы нужны для этого?
Для внесения информации о ребенке в загранпаспорт его отца или матери (или законного представителя) такому лицу необходимо лично обратиться в дипломатическое учреждение и подать следующие документы:
- заполненную заявку на внесение информации о ребенке;
- свидетельство о рождении ребенка — при отсутствии свидетельства о рождении зарубежный представитель может подать выписку из Государственного реестра активов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения;
- документ лица как законного представителя — если речь идет об опеке или попечительстве, документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя;
- фотографии — две фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;
- копии паспортов — при наличии у ребенка паспорта гражданина Украины для выезда за границу/паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.
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