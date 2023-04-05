Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины

Личные финансы
33
Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины
Как украинцам внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины
Родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.
Об этом пишет The Page.
Указанное новшество прежде всего ориентировано на граждан, вынужденно покинувших Украину в связи с агрессией россии и/или срочно возвращающихся в Украину.

Как внести информацию о ребенке в загранпаспорт за пределами Украины — инструкция

Для того чтобы внести информацию о ребенке в ваш загранпаспорт, необходимо:
  1. обратиться в дипломатическое учреждение;
  2. подать соответствующие документы.

Какие документы нужны для этого?

Для внесения информации о ребенке в загранпаспорт его отца или матери (или законного представителя) такому лицу необходимо лично обратиться в дипломатическое учреждение и подать следующие документы:
  • заполненную заявку на внесение информации о ребенке;
  • свидетельство о рождении ребенка — при отсутствии свидетельства о рождении зарубежный представитель может подать выписку из Государственного реестра активов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения;
  • документ лица как законного представителя — если речь идет об опеке или попечительстве, документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя;
  • фотографии — две фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;
  • копии паспортов — при наличии у ребенка паспорта гражданина Украины для выезда за границу/паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.