Как оформить загранпаспорт во время войны — Finance.ua

Как оформить загранпаспорт во время войны Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как оформить загранпаспорт во время войны

Полномасштабная российско-украинская война заставила миллионы украинцев искать убежища за границей. Вместе с тем для многих беженцев остро встал вопрос, как получить загранпаспорт во время действия военного положения.

Об этом пишет 24 канал.

Как и где можно получить загранпаспорт в Украине:

в любом отделении Государственной миграционной службы;

в любом центре предоставления административных услуг;

в паспортном сервисе «Документ» — государственном предприятии, специализирующемся на быстром оформлении документов.

Куда обращаться за границей:

в любое дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство);

в паспортный сервис «Документ».

Еще летом 2022-го в Польше начали открываться центры ГП «Документ», в которых находящиеся за рубежом украинцы могут заказать ID-карту и загранпаспорт. В настоящее время там открыто четыре подразделения в четырех польских городах (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав).

Кроме того, украинский «Паспортный сервис» работает сегодня и в других странах. В частности, центры обслуживания украинцев открыты в Германии (Берлин), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Турции (Стамбул).

В центрах ГП «Документ» украинцы могут получить следующие услуги:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление загранпаспорта;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения и страхование.

В 2023 году центры ГП «Документ» планируют открыть еще в Испании.

Если вы подали заявление на оформление загранпаспорта, находясь за пределами Украины, следует помнить, что документы изготавливают централизованно — в Киеве. Поэтому в условиях войны из-за логистических проблем доставка может затянуться.

Какие документы нужно собрать для получения загранпаспорта:

паспорт гражданина Украины (оригинал и две копии);

идентификационный код (оригинал и ксерокопия);

квитанция, подтверждающая уплату административного сбора;

загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или потерян во время боевых действий);

заявление-анкета, которое заполняется сотрудниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).

Если требуется загранпаспорт для ребенка, он оформляется в отдельном порядке. Для этого следует предоставить заявления от обоих родителей, их паспорта, свидетельство о рождении (если ребенок не достиг 14 лет) или паспорт гражданина Украины (если ребенок старше 14 лет).

Сколько стоит оформление загранпаспорта в 2023 году

За оформление биометрического загранпаспорта в отделениях Государственной миграционной службы придется заплатить:

1373 гривны (сумма админуслуги 992 гривны + 381 гривна за бланк) — за изготовление паспорта в течение 7 рабочих дней;

733 гривны (сумма админуслуги 352 гривны + 381 гривна за бланк) — за изготовление документа в течение 20 рабочих дней;

В ГП «Документ» действует другой прейскурант за оформление загранпаспорта:

1913 г. — оформление срочного паспорта (10 рабочих дней);

1273 гривны — изготовление несрочного паспорта, которое займет 20 рабочих дней;

При подаче заявления на получение загранпаспорта Украины через ГП «Документ» к сумме добавляется 540 гривен за услуги предприятия.

Изменения в законодательстве во время войны

Во время войны Кабинет Министров Украины внес изменения в законодательство, что значительно упрощает процедуры оформления и выдачи загранпаспортов:

теперь присутствие обоих родителей в Консульстве для оформления загранпаспорта ребенку не обязательно, также отменено требование предоставления письменного согласия второго родителя/законного представителя;

один из родителей, подающий документы для оформления загранпаспорта ребенку, может определить другое лицо для получения документа, но таким лицом могут быть только другой родитель, совершеннолетние сын или дочь, родные сестра, брат, дедушка или бабушка;

срок хранения загранпаспорта для его получения увеличен до 2 лет (без учета срока действия военного положения в Украине или установленного на территории Украины карантина). Этот срок может быть продлен по письменному обращению заявителя до 3 лет.

Телеканал 24 По материалам:

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