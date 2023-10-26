Украина и Испания углубят сотрудничество в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности — Finance.ua

Украина и Испания углубят сотрудничество в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности Вчера 20:20 — Казна и Политика

Украина и Испания обсудили ключевые направления углубления экономического сотрудничества между странами, в том числе гарантирования глобальной продовольственной безопасности.

Как передает Укринформ, об этом шла речь в ходе встречи первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу, сообщает пресс-служба Минэкономики

«Глобальная продовольственная безопасность — это одно из направлений, где мы рассчитываем на тесное сотрудничество между нашими странами. Несмотря на военную агрессию россии, Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности. Следовательно, мы должны как можно скорее восстановить экономический потенциал наших земель и обеспечить беспрепятственную доставку украинского продовольствия тем странам, которые в нем нуждаются. Так что рассчитываем на поддержку Испании в сфере разминирования украинских сельхозземель и в вопросах экспорта продовольствия», — отметила Свириденко.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы локализации производства на территории Украины, страхование военных рисков для испанских компаний, сотрудничающих с украинским бизнесом.

Как сообщалось, для поддержки частного сектора Украины Испания в июле 2023 года решила выделить 70 млн евро через Европейский инвестиционный банк на развитие украинского МСП. Испания также внедряет два финансовых инструмента каждый по 30 млн евро: кредитные гарантии и возмещение рисков для испанских компаний, которые будут работать в Украине по реализации проектов восстановления.

Укрінформ По материалам:

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