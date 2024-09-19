Венгрия просит ЕС больше денег для отказа от российского газа — Reuters Сегодня 10:38 — Энергетика

Венгрия просит ЕС больше денег для отказа от российского газа — Reuters

Небольшие государства, не имеющие выхода к морю, включая Венгрию, нуждаются в большем финансировании Европейского Союза для сокращения зависимости от российского газа.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Венгрии по энергетической безопасности Чаба Марошвари, сообщает Reuters.

«В нашем регионе есть небольшие страны, небольшие рынки, мало значимые игроки на рынке, нехватка капитала, подобные инфраструктурные проекты и проекты по устранению узких мест могут стоить сотни миллионов евро — с точки зрения топливного рынка это невыполнимо», — сказал Марошвари на конференции Gastech в Х юстоне.

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Около двух третей импорта газа в Венгрию поступает из России, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, заставляющее ее быстрее диверсифицировать поставки и отказаться от поставок российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

По словам Марошвари, шаги Европейской комиссии по финансированию проектов в области зеленой энергетики с целью положить конец зависимости от ископаемого топлива покинули некоторые страны за бортом.

«В результате войны в Украине на нас оказывалось все более сильное давление с требованием быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива, однако они отказываются выделять нам средства на это», — добавил он.

Марошвари заявил, что Венгрия подписала несколько краткосрочных соглашений по сжиженному природному газу (СПГ) с Азербайджаном и Турцией, чтобы помочь сократить свою зависимость от российских источников. Он также ожидает, что Турция и Греция станут более значительными поставщиками трубопроводного газа и СПГ в будущем.

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«Нельзя класть все яйца в одну корзину, это касается и поставок природного газа», — сказал Марошвари.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из россии в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.

«россияне осуществляют поставки в соответствии с контрактами, для нас они надежны, но это не значит, что мы должны придерживаться одного источника, поэтому мы проводим стратегию диверсификации поставок», — добавил Марошвари.

Напомним, ЕС пытается отказаться от российского газа, однако такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину.

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