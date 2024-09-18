Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций

Энергетика
10
Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций
Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций
Индия готова продолжать закупать нефть у российских компаний, которым разрешено совершать такие продажи, поскольку цены на нее низкие.
Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
Западные санкции против россии из-за ее войны против Украины ограничили цену, которую москва может получать за свою сырую нефть, и Индия готова покупать нефть и газ по самым низким ценам у любого, сказал Пури.
«Если компания не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у самого дешевого поставщика», — сказал он.
По его словам, европейские страны и японский бизнес закупают продукцию у россии, поэтому Индия не одна.
Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире, импортируя 88% необходимой ей нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти за счет увеличения использования природного газа и возобновляемых источников энергии.
Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, имеет годовые мощности по переработке около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и стремится их расширить.
Скачок мировых цен на сжиженный газ после вторжения россии в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6 до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.