Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций — Finance.ua

Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций Сегодня 20:24 — Энергетика

Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций

Индия готова продолжать закупать нефть у российских компаний, которым разрешено совершать такие продажи, поскольку цены на нее низкие.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Западные санкции против россии из-за ее войны против Украины ограничили цену, которую москва может получать за свою сырую нефть, и Индия готова покупать нефть и газ по самым низким ценам у любого, сказал Пури.

«Если компания не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у самого дешевого поставщика», — сказал он.

По его словам, европейские страны и японский бизнес закупают продукцию у россии, поэтому Индия не одна.

Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире, импортируя 88% необходимой ей нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти за счет увеличения использования природного газа и возобновляемых источников энергии.

Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, имеет годовые мощности по переработке около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и стремится их расширить.

Скачок мировых цен на сжиженный газ после вторжения россии в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6 до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.

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