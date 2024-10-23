Сколько потратили страны Евросоюза на помощь украинским беженцам (инфографика) — Finance.ua

Сколько потратили страны Евросоюза на помощь украинским беженцам (инфографика) Сегодня 21:06

Сколько потратили страны Евросоюза на помощь украинским беженцам (инфографика)

Украинские беженцы давно перестали быть обузой для Европы. Они вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие.

Ранее в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценили дополнительный вклад украинских беженцев в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год.

В ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии почти в 0,8%.

Даже в Великобритании он колеблется на уровне 0,2%. А это миллиарды евро в год.

Больше всего потратила Германия — это €30,6 млрд на помощь 1,2 млн украинцев.

Польша выделила €26,5 млрд для 957 тысяч беженцев.

Чехия и Испания потратили по €7 млрд каждая.

Франция — €3,9 млрд для 66,6 тысяч украинцев.

Румыния — €3,2 млрд для 162 тысяч.

Италия, Швейцария и Великобритания выделили около €3 млрд.

Бельгия, Нидерланды и Словакия потратили по 2,6−2,8 млрд евро.

Справка Finance.ua:

Большинство украинских беженцев за границей полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.

Половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину.

НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозврата большого числа граждан остаются высокими.

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