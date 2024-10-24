ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7 — Finance.ua

ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7 Сегодня 10:04

ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов.

Об этом в X (Twitter) сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.

Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины состоялось по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

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Напомним, 35 ​​млрд евро кредита — это часть плана, согласованного «Группой семи» на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 миллиардов долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов россии.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами — членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Во вторник Европейский парламент одобрил взнос ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой взнос.

Європейська правда По материалам:

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