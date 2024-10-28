Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд — Finance.ua
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Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд

Казна и Политика
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Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд
Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд
Параллельно с использованием доходов от замороженных активов россии в пользу Украины через 50-миллиардный кредит стран G7, наша страна работает с партнерами над тем, чтобы конфисковать всю сумму заблокированных российских средств, около $300 миллиардов.
Об этом сообщила в комментарии Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Это очень важно», — охарактеризовала посол решения, принятые партнерами Украины относительно использования прибыли от замороженных активов россии в пользу Украинского государства.
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Она подчеркнула, что инициатива направить российские суверенные средства на восстановление Украины, а также соответствующая задача Президента Зеленского возникли в первые дни полномасштабного вторжения. И тогда очень быстро удалось добиться конкретного результата относительно замораживания суверенных активов россии, размещенных за рубежом. Большинство из этих средств находится в Европе, часть в США и других странах. И сейчас, как отметила Маркарова, продолжаются усилия относительно их полной конфискации.
«Эти (замороженные. — Ред.) средства — которые в общей сумме составляют около $300 миллиардов — по нашему мнению, все должны быть конфискованы и переданы Украине», — подчеркнула посол.
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Она отметила, что работа в этом направлении продолжается. Соединенные Штаты, в частности, поддерживают полную конфискацию, и Конгресс уже предоставил соответствующие полномочия администрации, приняв REPO Act. Однако партнерами по G7 было принято решение делать дальнейшие шаги в совместной координации, и в необходимости конфискации всей суммы нужно убедить всех.
Пока продолжаются обсуждения о полной конфискации, американская сторона предложила в начале года идею использовать уже сейчас поступления от замороженных средств в пользу Украины. Таким образом, в июне лидерами стран «Группы семи» было принято решение о предоставлении Украине долгосрочного кредита на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений из будущих периодов.
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Минфин США, а также Белый дом подтвердили, что Соединенные Штаты выделят $20 млрд для этого кредита. А государства «Группы семи» пришли к консенсусу по процедуре предоставления Украине $50 млрд в кредит за счет замороженных российских активов.
«Это огромный плюс для нас, потому что это позволяет Украине спокойно смотреть в следующий год, который будет обеспечен финансированием, как отметили в нашем правительстве. И это — вопрос справедливости, потому что именно россия должна платить», — отметила посол.
По материалам:
Укрінформ
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