Украина получит второй транш помощи за счет активов россии до марта — Боррель — Finance.ua
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Украина получит второй транш помощи за счет активов россии до марта — Боррель

Казна и Политика
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Украина получит второй транш помощи за счет активов россии до марта — Боррель
Украина получит второй транш помощи за счет активов россии до марта — Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что второй транш военной помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов может быть выплачен до марта следующего года.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после неформального совещания министров обороны стран ЕС.
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«До марта второй транш от чрезвычайных доходов будет разблокирован. Мы так поддержим украинскую оборонную промышленность, насколько это будет возможно», — сообщил Боррель.
При этом высокий представитель ЕС по иностранным делам напомнил, что Евросоюз уже выделяет первый транш по доходам от замороженных активов россии в 1,4 млрд евро через Европейский фонд мира для военной поддержки Украины.
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Часть этой суммы поступит непосредственно в Украину, уточнил Боррель, «чтобы придать импульс украинской оборонной промышленности».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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