ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд — Finance.ua

ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд Сегодня 10:14 — Мир

ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд

ЕС готовится заключить соглашение о Европейской программе инвестиций в оборону до конца 2024 года, которое позволит закупку военного оборудования, содержащего до 35% компонентов, изготовленных за пределами блока.

Об этом пишет Bloomberg.

Предполагается, что это будет способствовать поддержке промышленности в ЕС и Украине в течение следующих трех лет.

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Это соглашение о распределении 35−65% является результатом компромисса между долгосрочными амбициями по укреплению оборонной промышленности Европы и необходимостью закупок готовой продукции для оперативной поддержки обороны Украины.

Другим важным фактором является опасение ЕС относительно возможного раздражения Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство недостаточными расходами Европы на оборону и недостаточным количеством закупок американской продукции.

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ЕС определяет ключевые проекты «общего интереса», которые могли бы воспользоваться фондами программы EDIP в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона.

Европейский Союз также стремится изменить свою текущую практику закупки готового оборудования из третьих стран, чтобы вместо этого больше инвестировать в совместные проекты и закупки, что поможет укрепить оборонные возможности Европы.

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