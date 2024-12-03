ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд — Finance.ua

ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд
ЕС готовится заключить соглашение о Европейской программе инвестиций в оборону до конца 2024 года, которое позволит закупку военного оборудования, содержащего до 35% компонентов, изготовленных за пределами блока.
Об этом пишет Bloomberg.
Предполагается, что это будет способствовать поддержке промышленности в ЕС и Украине в течение следующих трех лет.
Это соглашение о распределении 35−65% является результатом компромисса между долгосрочными амбициями по укреплению оборонной промышленности Европы и необходимостью закупок готовой продукции для оперативной поддержки обороны Украины.
Другим важным фактором является опасение ЕС относительно возможного раздражения Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство недостаточными расходами Европы на оборону и недостаточным количеством закупок американской продукции.
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Европейский Союз также стремится изменить свою текущую практику закупки готового оборудования из третьих стран, чтобы вместо этого больше инвестировать в совместные проекты и закупки, что поможет укрепить оборонные возможности Европы.
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