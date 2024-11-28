ЕС тратит в разы меньше россии на оборону — Finance.ua

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ЕС тратит в разы меньше россии на оборону

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ЕС тратит в разы меньше россии на оборону
ЕС тратит в разы меньше россии на оборону
Глава Еврокомиссии призвала увеличить оборонные расходы ЕС, составляющие 1,9% ВВП против 9% в россии. Назначен первый еврокомиссар по обороне для укрепления военного потенциала Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону и отметила, что россия тратит до 9% своего ВВП на оборону, а Европа — в среднем 1,9%. Об этом она заявила, выступая перед утверждением нового состава Еврокомиссии, передает УНН.
«Война бурлит на границах Европы. И мы должны быть готовы к тому, что нас ждет впереди — работая рука об руку с НАТО. Мы знаем, что нам предстоит сделать гораздо больше вместе как европейцам. Всего одна цифра. россия тратит до 9% своего ВВП на оборону. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом уравнении что-то не так. Наши расходы по обороне должны увеличиться. Нам нужен единый рынок для обороны. Нам нужно укрепить оборонную промышленную базу. Нам нужно улучшить нашу военную мобильность», — сказала фон дер Ляйен.
Также она отметила, что необходимы совместные европейские проекты по обороне.
Потому фон дер Ляйен назначила первым европейским комиссаром по обороне бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.
«Мы должны быть настолько амбициозными, насколько серьезны угрозы. Поэтому мы выступим с белой книгой (стратегия ЕС в сфере обороны. — Ред.) о будущем европейской обороны в течение первых 100 дней. Я могу заверить вас, что безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии» , — заявила фон дер Ляйен.
Дополнение
Европейский парламент утвердил состав Еврокомиссии, второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен, во время представления программы говорили и о войне россии против Украины.
Фон дер Ляйен объявила, что первой инициативой Еврокомиссии станет компас конкурентоспособности, призванный сократить инновационный разрыв Европы с США и Китаем, повысить безопасность и независимость и осуществить декарбонизацию.
По материалам:
УНН
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