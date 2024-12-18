Военная помощь США для Украины рассчитана до конца 2025 года — Finance.ua

Военная помощь США для Украины рассчитана до конца 2025 года Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Объемы военной помощи Украине, которую продолжает предоставлять администрация Джо Байдена, должны покрыть потребности в вооружении, технике и материалах до конца следующего года.

Об этом сказал во вторник в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года», — отметил Миллер.

В то же время он не конкретизировал оставшиеся в распоряжении правительства суммы из принятого Конгресса масштабного пакета военной помощи Украине, сославшись на то, что этим вопросом занимаются в Пентагоне.

Укрінформ По материалам:

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