США выделили Украине $177 миллиардов, но еще не все деньги и пакеты дошли — Зеленский Сегодня 16:44 — Казна и Политика

США выделили Украине $177 миллиардов, но еще не все деньги и пакеты дошли — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США выделили на поддержку Украины 177 миллиардов долларов, но не все деньги и пакеты помощи еще дошли.

Об этом глава Украинского государства сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

«Соединенные Штаты на бумаге выделили 177 миллиардов долларов. Да, не все деньги, не все пакеты еще дошли», — отметил Зеленский.

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По его словам, половина этих средств пришла в виде оружия.

«Но много всего пока не дошло. Работаем над этим», — сказал президент.

Он призвал украинские общины, которые имеют американских партнеров, помогать в этом, доносить до них информацию, что «выделенные деньги есть, а оружие не дошло».

«Если нам нужно 12−15 дополнительных систем ПВО Patriot и десятки других, это нужно доносить. Я не могу коммуницировать, сколько здесь уже есть. Много. Но мы говорим, что 12−15 нужно, чтобы закрыть небо», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что США являются главным донором Украины, и выразил надежду, что при следующем президенте Дональде Трампе такая политика продолжится.

Укрінформ По материалам:

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