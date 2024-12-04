Украина получит от США обещанные $61 млрд до конца каденции Байдена — Блинкен Сегодня 16:20 — Казна и Политика

Украина получит от США обещанные $61 млрд до конца каденции Байдена — Блинкен

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и Киев в готовности полностью использовать для Украины финансирование, на которое предоставил свое разрешение Конгресс США.

Об этом он заявил журналистам по завершении министерского заседания Альянса.

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По его словам, он доволен, как распределяются расходы на помощь Украине между США и другими партнерами по НАТО.

«В целом, США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры — 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры», — заявил он.

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Он добавил, что в течение срока, оставшегося у нынешней администрации, последняя намерена дополнительно нарастить безопасность поддержки Украины, «чтобы и далее развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике».

«Мы наметили — это мое стремление и намерение президента — использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которому было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении (принятом весной 2024 года. — Ред.)» — подчеркнул Блинкен.

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