Украина получит от США обещанные $61 млрд до конца каденции Байдена — Блинкен
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и Киев в готовности полностью использовать для Украины финансирование, на которое предоставил свое разрешение Конгресс США.
Об этом он заявил журналистам по завершении министерского заседания Альянса.
Читайте также
По его словам, он доволен, как распределяются расходы на помощь Украине между США и другими партнерами по НАТО.
«В целом, США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры — 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры», — заявил он.
Он добавил, что в течение срока, оставшегося у нынешней администрации, последняя намерена дополнительно нарастить безопасность поддержки Украины, «чтобы и далее развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике».
«Мы наметили — это мое стремление и намерение президента — использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которому было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении (принятом весной 2024 года. — Ред.)» — подчеркнул Блинкен.
Поделиться новостью