Сколько военной помощи США предоставили Украине с начала большой войны (инфографика) — Finance.ua

Сколько военной помощи США предоставили Украине с начала большой войны (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Сколько военной помощи США предоставили Украине с начала большой войны (инфографика)

Два месяца осталось до того момента, как Дональд Трамп заменит Джо Байдена в должности президента США, после чего ситуация с помощью Украине окончательно утратит определенность. Администрация Байдена намерена до инаугурации Трампа использовать все оставшиеся средства для Украины — это около 7 млрд долларов. Поэтому, как говорил Владимир Зеленский, Штаты будут каждые две-три недели объявлять о новых пакетах.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

В первый год полномасштабной войны США предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи.

Сразу после вторжения Украина получила пакет вооружений на 350 млн долларов. В марте объем помощи составил 1,1 млрд долларов, в апреле — 1 млрд 320 млн, в мае — всего 250 млн, в июне — 2 млрд 150 млн, в июле — 1 млрд 490 млн, в августе — 5 млрд 305 млн, в сентябре — 2 млрд 825 млн, в октябре — 1 млрд 625 млн, в ноябре — 1,2 млрд, в декабре — 2 млрд 125 млн долларов.

Сумма военной помощи от США в 2023 году превысила 23 млрд долларов.

В январе были объявлены пакеты помощи на сумму 5 млрд 575 млн долларов, в феврале — на 2 млрд 625 млн, в марте — на 750 млн, в апреле — на 2 млрд 925 млн, в мае — на 2 млрд 175 млн, в июне — на 2 млрд 925 млн, в июле — на 2,5 млрд долларов.

Далее из-за неопределенности с голосованием за помощь Украине в Конгрессе размеры пакетов уменьшились. В августе США объявили о военной помощи Украине на сумму 450 млн долларов, в сентябре — 1 млрд 590 млн, в октябре — 350 млн, в ноябре — 525 млн, в декабре — 625 млн долларов.

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В январе и феврале 2024 г. Украина не получала новой военной помощи от США. В марте Белому дому удалось выделить Украине ракет для HIMARS, артиллерийских боеприпасов и прочего вооружения на сумму 300 млн долларов: средства появились за счет непредвиденной экономии средств от контрактов Пентагона.

Палата представителей США проголосовала за финансирование для Украины в размере 60,8 млрд долларов только в конце апреля. В том же месяце Белый дом объявил о предоставлении 7 млрд военной помощи Украине.

В мае США выделили 675 млн долларов, в июне — 225 млн, в июле — 575 млн, в августе — 250 млн, в сентябре — 8 млрд 525 млн. Рекордный оборонный пакет в сентябре включал еще одну систему ПВО Patriot, расширение подготовки украинских пилотов на F-16 и другое.

В октябре Штаты объявили о предоставлении помощи на 825 млн долларов, в ноябре — на 700.

Всего в текущем году объем военной помощи США превысил 19 млрд долларов.

Слово і Діло По материалам:

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