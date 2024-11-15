США планируют почти еженедельно отправлять помощь Украине, чтобы успеть использовать $7,1 млрд — Finance.ua
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США планируют почти еженедельно отправлять помощь Украине, чтобы успеть использовать $7,1 млрд

Казна и Политика
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США планируют почти еженедельно отправлять помощь Украине, чтобы успеть использовать $7,1 млрд
США планируют почти еженедельно отправлять помощь Украине, чтобы успеть использовать $7,1 млрд
США планируют почти еженедельно отправлять Украине партии вооружения, чтобы успеть использовать остаток $7,1 млрд до завершения каденции действующего президента Джо Байдена.
Об этом во время брифинга сказала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Это обязательство, которое взял на себя президент, и поэтому департамент продолжает выполнять это обязательство, отправляя пакеты в Украину почти еженедельно», — подчеркнула она.
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Сингх добавила, что Пентагон активно пополняет свои запасы оружия, чтобы не снизить обороноспособность Соединенных Штатов.
Отвечая на вопрос, успеют ли Штаты доставить все запланированное вооружение до 20 января, когда назначена инаугурация Дональда Трампа, чиновница ответила, что это зависит от вида вооружения.
«Некоторые системы могут быть доставлены в Украину очень быстро, и вы видели, что это происходит несколько дней или недель. Иногда нужно больше времени, чтобы то, что есть в наличии, попало в Украину, и это может быть дольше недели, а может быть и месяцы. Вы также должны помнить, что у нас есть пакеты USAID, которые мы объявили. Некоторые из них, знаете, могут длиться годами», — ответила она.
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Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена в последний период его каденции передаст Украине существенную военную помощь.
По материалам:
theБабель
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