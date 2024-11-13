Украина получила $1,4 млрд гранта от США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила $1,4 млрд гранта от США

Казна и Политика
186
Украина получила $1,4 млрд гранта от США
Украина получила $1,4 млрд гранта от США
Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Благодарим наших американских партнеров за эту поддержку. Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году «, — сказано в сообщении.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

Читайте также: Кому и сколько мы должны? О внутренних и внешних заимствованиях Украины

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов США. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан посредством предоставления основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы. Благодарен руководству и налогоплательщикам Соединенных Штатов за эту крайне необходимую в условиях полномасштабной войны помощь», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов США, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов США.
Напомним, в Департаменте обороны США уточнили сумму, оставшуюся для военной помощи Украине. На военную помощь Украине осталось 9,3 миллиарда долларов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.