Украина получила $1,4 млрд гранта от США — Finance.ua

Украина получила $1,4 млрд гранта от США Вчера 11:00 — Казна и Политика

Украина получила $1,4 млрд гранта от США

Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Благодарим наших американских партнеров за эту поддержку. Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году «, — сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов США. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан посредством предоставления основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы. Благодарен руководству и налогоплательщикам Соединенных Штатов за эту крайне необходимую в условиях полномасштабной войны помощь», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов США, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов США.

Напомним, в Департаменте обороны США уточнили сумму, оставшуюся для военной помощи Украине. На военную помощь Украине осталось 9,3 миллиарда долларов.

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