В Пентагоне назвали сумму, оставшуюся на военную помощь Украине — Finance.ua

В Пентагоне назвали сумму, оставшуюся на военную помощь Украине Вчера 10:02 — Казна и Политика

В Пентагоне назвали сумму, оставшуюся на военную помощь Украине

В Департаменте обороны США уточнили сумму, оставшуюся для военной помощи Украине.

Украинский журналист, получивший информацию по брифингу Пентагона, рассказал , что на военную помощь Украине осталось 9,3 миллиарда долларов.

7,1 млрд долларов выделяются по программе «Сокращение президентских запасов» (Presidential Drawdown — PDA). По сути, PDA — это когда оружие передается из запасов Департамента обороны США.

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В апреле Конгресс утвердил 4,3 миллиарда долларов, и 2,8 млрд стали доступными после перерасчетов.

Кроме того, примерно $2,2 млрд доступны по программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI).

Спикер Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине.

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В Пентагоне также рассказали , что уже поставили Украине:

83% обещанных 155-мм артиллерийских боеприпасов, снарядов GMLRS, ракет ПВО PATRIOT и AMRAAM;

67% ракет Stinger и HAWK;

60% бомб Small Diameter Bombs (SDB) и 105 мм боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что действующий лидер США Джо Байден обязался потратить все оставшиеся на поддержку Украины деньги, пока он находится на посту президента Америки.

«Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть на поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности», — сказал он.

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Кирби также отметил, что в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине.

Ранее заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла , что Министерство обороны США использует «каждый цент» из тех средств, которые доступны для помощи Украине.

Администрация президента США Джо Байдена решила разрешить американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Пентагоном.

Мілітарний По материалам:

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